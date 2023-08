Delgado no ve las irregularidades en Morena

Marcelo Ebrard arremetió contra Mario Delgado, líder nacional del partido, que pareciera que vive en “Fantasilandia”, porque no ve las irregularidades que otras corcholatas están cometiendo. Aunque muy pronto fue callado.

Si bien no dijo el nombre de Claudia Sheinbaum, que para nadie es secreto es la consentida de Palacio Nacional, Ebrard acusó que es ella la que tiene una cargada de 18 gobernadores a su favor.

Naturalmente que en los estados que gobierna Morena, se ve más que claro la cargada con espectaculares de Sheinbaum, una cifra grosera de dinero gastado y que ni el INE ni Mario Delgado lo ven.

Marcelo Ebrard Casaubon, precandidato morenista, inventó una marioneta y hoy se cree factor de decisión de quien será la corcholata que se convierta en candidato presidencial, aunque el no tendrá nada que ver en la decisión que tomen desde palacio nacional.

Marcelo asegura que su pupilo vive en Fantasyland (tierra de la fantasía), porque pese a que le envió las pruebas del acarreo y de todas las irregularidades que ha cometido, comete y cometerá Claudia Sheinbaum Pardo para ganar la encuesta que nadie conoce y que fue inventada desde hace dos años para enredar lo fácil, no pasa nada.

Dice que no las tiene y que no las ve, las denuncias y menos las pruebas del acarreo y derroche de recursos para favorecer a la exjefe de gobierno. - Te voy a pedir que me des algunos elementos para mandárselos a Mario Delgado porque vive en Fantasyland y no sabe lo que nos estás diciendo, respondió a un reportero el ex carnal del tabasqueño cuando le preguntaron por las irregularidades y si tiene pruebas.

Se acordó que no hubiera derroche publicitario y ¿tú crees que hay derroche o que no hay derroche?, añadió el también excanciller.

Ebrard Casaubon recordó el acuerdo que se firmó entre los participantes en la carrera presidencial para que hubiese equidad y, acusó, no se ha respetado. Pero quien manda dice que los recursos para favorecer a alguien no han salido de su gobierno y menos de la secretaría del Bienestar.

+++

Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México, se reunió con Enrique Alfaro, en la casa de gobierno jalisciense, previo al foro nocturno con Beatriz Paredes, como únicas precandidatas, para avanzar en un acuerdo con la mitad de Movimiento Ciudadano.

Dijo que en la entrevista, por respeto, no se tocó el conflicto en MC, pero que, en caso de ganar, buscará a Dante Delgado.

Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), dice que espera que Alfaro convenza a Dante.

-Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, aseguró que no sólo tiene que ser escuchado, sino que hay que trabajar por México “y yo creo que tiene todo para ganar”. Todos discutieron con autoridad.

+++

Ricardo Monreal cierra, este sábado sus recorridos por el país con un llamado a la unidad a la dirigencia, militantes y simpatizantes de Morena.

"Terminamos bien y de buenas. Todas nuestras manifestaciones y Asambleas han sido voluntarias, de gente consciente, que está preocupada por el futuro y el destino de nuestro país, y de gente que quiere que la Cuarta Transformación logre una profundización, que el cambio de régimen se consolide".

Para el senador su campaña interna ha sido exitosa, 70 días de recorrido por todo el país, más de 150 municipios y las 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, donde visitó las 16 alcaldías.

Y con ese optimismo y alegría que lo caracteriza, el aspirante a coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, remarcaría, en un mensaje en sus redes sociales, que cerrará su campaña interna con un llamado a la unidad de los dirigentes y militantes del partido guinda.

"Estar juntos, unidos, es lo más importante. Cuidar el legado del presidente López Obrador y cuidar este proceso que iniciamos en el 2018", subrayaría el político de origen campesino.

Hay que considerar que el ex líder de la mayoría legislativa en el Senado se enfrenta a una competencia cerrada con los otros aspirantes del partido guinda a la Coordinación Nacional; por lo que el cierre de campaña interna es vista como una oportunidad para demostrar su fuerza y su apoyo entre los militantes de Morena.

El político zacatecano, sin duda, ha hecho un gran esfuerzo para ganarse el apoyo de los militantes de Morena, y el cierre de su campaña será una oportunidad para mostrar su fuerza y su unidad.

+++

El presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, calificó como un intento de “golpe de Estado” y potencial “traición a la patria”, la pretensión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, de destituir al titular del Ejecutivo federal, a través de un proyecto listado en la sesión del máximo tribunal del pasado miércoles, pero que el mismo ponente solicitó que se retirara.

“El Senado rechaza contundentemente una postura que atenta contra la democracia, que puede significar para el ministro traición a la patria, porque pretender dar un golpe de Estado, desde el Poder Judicial, es un abuso a una función que no respeta los 30 millones de votos con los que el presidente de la Republica fue electo”, advirtió.

+++

Antes de llevarse a cabo el foro del FAM en Guadalajara, Beatriz Paredes se reunió con los 20 comités distritales de su partido, el PRI, cuyos militantes en Jalisco, llenaron las avenidas aledañas a donde se llevó a cabo el encuentro la noche de ayer. Hubo competencia de porras y batucadas entre priístas y panistas y la senadora tricolor, anuncio para el último foro, que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, irá fuerte con el apoyo y será su cierre de campaña.