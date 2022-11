Se desinfla la Ley Electoral

La propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada en Comisiones, el pasado lunes, donde no requiere de mayoría calificada, sino únicamente de la mitad más uno, así que los legisladores que coordina Ignacio Mier Velazco, se hicieron ilusiones. Pero solo duro unas 20 horas, porque ante la falta de apoyo de la oposición se pospuso para dentro de ocho días el debate.

Sin embargo, ante la falta de respaldo de otras bancadas de legisladores decidieron posponer la discusión para el siguiente martes. Tienen prisa, porque que solo les queda a los diputados de Morena, unas cuantas sesiones, pues el 15 diciembre concluye el periodo ordinario de sesiones.

Sin embargo, desde la tarde-noche del lunes, llegaron a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro personas que están a favor de la defensa del Instituto Nacional Electoral, para organizar la “velada rosa” y permanecerán en ese lugar hasta que la reforma, enviada por el Ejecutivo, sea desechada, como desde la víspera se ha venido anunciando.

Es más, ayer mismo, el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reiteró que en el gobierno y en Morena tienen claro que no cuentan con los votos de la oposición, por lo que el dictamen sobre la reforma electoral no tendrá las dos terceras partes, para que haya una reforma constitucional.

La dirigencia de Morena en la Cámara de Diputados tuvo que ajustar sus fechas de discusión sobre la ley electoral porque sus principales aliados vieron la amenaza que les llegaba, pues podrían hasta desaparecer, toda vez que los líderes del partido gobernante simplemente nos les dejarían ni siquiera una diputación o una suplencia en el Senado.

Pero el priista Alejandro Morena fue tajante y no acepta las amenazas, por lo que señala que “el día que sea, la semana que sea, a la hora que sea, votaremos en contra del dictamen de Reforma Electoral que daña, a nuestra democracia”.

Y Rubén Moreira, coordinador parlamentario de los diputados federales de la bancada tricolor, luego de darse a conocer que se pospone la discusión y votación de este dictamen en el Pleno del recinto de San Lázaro, advierte que reta y les dice su ley no pasará.

Vamos en contra de la Reforma Electora, no por capricho y que están listos para votar en contra porque no es pertinente, la propuesta es centralista, no dice nada de cómo combatir al narcotráfico interviniendo en las elecciones y no resuelve asuntos torales, como son las acciones afirmativas y de género.

Morena sabe que su propuesta de cambios a la Constitución en materia electoral no cuenta con el apoyo de la ciudadanía ni de todos los partidos políticos, por lo que hoy está muerta. A fin de revivirla juegan los legisladores morenistas con los tiempos para convencer, incluso, a sus aliados.

El partido oficialista continúa aferrándose a realizar modificaciones que, reiteramos, no son pertinentes, ni oportunas ni necesarias, con lo que logra desviar la atención de asuntos que deben ser prioritarios para resolver y merecen todo el enfoque y acciones por parte del Ejecutivo federal, como lo es la seguridad, la salud y la educación.

+++

Nos hemos enterado de que sigue intensa la agenda legislativa de Ricardo Monreal en la Madre Patria. Luego de encabezar a la delegación mexicana de legisladores que asistieron a la XVI Reunión Interparlamentaria España-México, el político zacatecano continúa desahogando agenda en el país ibérico.

Este martes, antes de subir al avión que lo traerá de vuelta a tierra azteca, a Monreal le tocó revisar un par de temas, digital y económico. Para ello se reunió con la vicepresidenta del gobierno español, Nadie Calviño.

Anunció que se está preparando una Reunión Binacional México-España que tendrá lugar el 15 de diciembre.

Monreal recalcó que “hay mucho interés y mucho respeto por México. No hay ese clima que se decía de hostilidad, de agresión. En la calle, en las reuniones, en la Interparlamentaria nos han tratado con mucho respeto”.

Que asistieran, a pesar de los pesares, a la Asamblea interparlamentaria entre ambos países fue muy oportuno porque se lograron cosas… sobretodo dar los pasos para reforzar la relación con España: “Nos conviene, es nuestro segundo socio comercial, después de Estados Unidos. Y creo que debemos de mantener una buena relación con todos los países del mundo, pero España, es clave para México”.

Aunque reciba críticas sin sentido, sobretodo porque hace su trabajo y actúa con responsabilidad e independencia, el senador ha demostrado que es un hombre capaz de dialogar y conciliar, de mantener y sanear las relaciones, inclusive a nivel internacional.

+++

En Coahuila, los dirigentes locales del PRI, Rodrigo Fuentes; PAN, Elisa Maldonado y PRD, Mary Telma Guajardo, discuten en mesas de análisis, quién podría ser el candidato al gobierno del estado, en comicios que tendrán lugar el año entrante. Saben los dirigentes de los institutos políticos locales, que tienen que ir en unidad porque no hay otra forma de que pudieran obtener la victoria y coincidieron que en Morena, hay división entre los diferentes aspirantes.

El senador de Morena, el rey del carbón, Armando Guadiana está siendo investigado por la Fiscalía General de la República.

+++

El Presidente Andrés Manuel López Obrador revivió el tema de las famosas empresas factureras fantasmas direccionadas al fraude de evasión fiscal.

Ahora quiere, el presidente, reformar las leyes para que se constituya en delito grave la defraudación fiscal y se evite, y como consecuencia se evite la libertad bajo fianza.

Es decir, se castigue con cárcel, porque anualmente se estima un daño por 300 mil millones de pesos.

+++

La senadora Alejandra Reynoso Sánchez denunció penalmente al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, y contra quien resulte responsable, por los delitos de falsedad de declaraciones, corrupción y ejercicio indebido del servicio público, ante lo que pidió su inmediata renuncia.

En conjunto con el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba, el recurso legal fue presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR).