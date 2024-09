Diputados y Senadores de Morena Ratifican la Reforma al Poder Judicial

Los dirigente priista y panistas decidieron no asistir a la sesión del Senado, pues fue convocada para informar que la Reforma al Poder Judicial fue ratifica por Diputados y senadores federales y por más de 20 congresos locales. Mañana Domingo será pública en el Diario Oficial de la Federación con lo cual el trámite que terminado.

Alejandro Moreno y Marko Cortés dieron instrucciones de no ir al Senado de la

República, para no convalidar lo que ellos, califica como una ley ilegal.

El priista Alejandro Moreno, y los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios en el Senado, Manuel Añorve Baños, y en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, anunciaron la decisión de no asistir a las sesiones legislativas convocadas para este viernes 13 de septiembre, en las que el oficialismo busca de manera indebida promulgar la Reforma al Poder Judicial.

En congruencia con la postura del PRI, que fue defendida en los foros de diálogo

de la Reforma Judicial y ratificada en votación por los 15 senadores y 36 diputados del partido, la dirigencia nacional y la coordinación de las bancadas en el Congreso de la Unión reprobaron las evidentes violaciones al proceso legislativo durante su discusión, así como la ausencia de debate en los Congresos Locales, que ya ofrecieron los votos necesarios para el aval de la reforma.

Los coordinadores parlamentarios del PRI expresaron su desacuerdo con el desaseo del proceso legislativo en el

Congreso de la Unión, al considerar que prevalecieron las presiones, las amenazas y la violencia, no solo contra los legisladores de oposición, sino también en contra de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial que se manifestaron pacíficamente.

El Senador, Alejandro Moreno, dejó claro que el partido acudirá en los próximos días a las instancias nacionales e internacionales para impugnar y denunciar las inconsistencias del proceso legislativo.

Lo más importante, comentó, será no bajar los brazos y continuar dando la batalla por México.

+++

La presión que se desató por la telenovela que soltó el senador por Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, obligó al líder de la bancada, Clemente Castañeda llamarlo a cuentas.

Obviamente el senador no convenció a nadie y ahora desató una crisis al interior del partido naranja propiedad de Dante Delgado.

Que también fingió que los presidentes de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez estaba preocupada de su desaparición, mientras que el propio mandamás de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, presumía, una y otra vez a los compañeros del senador de MC que mantenía comunicación y que no estaba detenido.

Clemente Castañeda sabe que esa historia de fantasía, puede llevarlos a la desconfianza y perder, con ello valiosos votos en el sector electoral.

La próxima semana el líder de los senadores tendrá que responder con una postura viable para que pueda recuperar la confianza, de lo contrario corren el riesgo de perder el terreno que han ganado.

Sería, incluso, más grave si los jerarcas del partido estaban conscientes de esa telenovela porque entonces el partido completo terminaría en la incredibilidad. Vaya todos los naranjas se quemarían.

Sería una muerte política porque caería de la gracia de los votantes que le dieron su confianza, obviamente harían una

carambola de tres bandas al afectar los estados que gobiernan, Nuevo León y Jalisco.

Clemente Castañeda tendrá que ofrecer una explicación muy clara que lleve al partido a la credibilidad.

En ese sentido, el senador Barreda tendría que ser expulsado de la bancada y buscar, urgente una estrategia de remplazarlo para evitar que siga en ese movimiento naranja.

La versión que ofreció el senador barreda es, sin duda una más de las que se utilizan los legisladores para evitar que

sea una acción cínica y al menos vaya disfrazada de vender su voto.

+++

El presidente de la Mesa Directiva del Senado habló en la sesión en la que se hizo la declaratoria de la reforma constitucional al Poder Judicial. Señaló que somos el primer país del mundo en el que el pueblo decide sobre sus jueces. En cambio, el Presidennte del Senado Gerardo Fernández Noroña habló elogiosamente sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, por su

gestión, sus obras monumentales y sus reformas constitucionales. Dijo que a pesar de los grandes esfuerzos de la oposición ha prevalecido la voluntad del pueblo. Destacó que la oposición no ha dicho nada de la vergonzosa toma violenta del Senado de la República. El legislador dijo que pueblo les dio una gran responsabilidad y ellos han respondido. “La oposición está presente en su ausencia, por su intrascendencia”.

No daremos un paso atrás y no vamos a mover un ápice, que van a gobernar este país por décadas y va a ser así porque están cumpliendo al pueblo de México Señaló que su mano sigue tendida, aunque la oposición no la tome, aunque los muerda, ellos seguirán cumpliéndole al pueblo. Destacó que acaba de firmar la declaratoria de la aprobación de la reforma Constitucional al Poder Judicial, con un bolígrafo común y corriente, otro de los cambios por los nuevos tiempos.