La economía mexicana va a salir adelante: Becker Feldman

Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México, señaló que a pesar de que nuestro país enfrenta diversos retos en materia económica, México tiene la oportunidad de salir adelante. Frente a legisladores priistas, dijo que la economía mexicana esta lenta, pero crecerá.

El líder de los banqueros dijo que el Banco de México está mandando señales de que arreglará la inflación, al reiterar que el objetivo de Banxico es mantener un peso fuerte.

Al exponer que el territorio nacional es una economía relativamente lenta y señaló que tenemos un Banco de México que se adelantó a la curva para darle certeza a la economía.

En la presentación “Prospectiva económica”, el especialista refirió que la inflación está empezando a bajar a nivel mundial y que el crédito a nómina representa 250 mmdp.

“Existen agentes financieros que entregan créditos de nómina que representan más del 30% de los ingresos mensuales de los usuarios bancarios”, alertó.

En ese sentido expuso que México podría tener un crecimiento que podía llegar a su máximo potencial.

Asimismo frente a la bancada tricolor explicó que la Banca tiene índices de capital por encima del 18 por ciento, por lo que advirtió, tiene exceso de liquidez y exceso de capital. “Esto indica crecimiento económico”.

El líder del priismo Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador de la bancada, Rubén Moreira, celebró en el Estado de México su V Reunión Plenaria y desde luego, uno de los temas principales fue el de las elecciones que habrá este 2023, en Coahuila y Edoméx, comicios que el líder tricolor, considera la antesala obligada para reafirmar la unidad de la coalición y de esta manera, llegar con posibilidades de triunfo al 2024.

Dicha ocasión, la supo aprovechar muy bien el ex gobernador de Campeche para enviar contundentes mensajes, específicamente, a quien se ha empeñado en debilitar al Revolucionario Institucional para quedarse con dicho instituto político y ponerlo al servicio ni más ni menos que de Palacio Nacional, y es bien sabido que se trata del coordinador de los senadores del tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Alito” Moreno manifestó que el país se encuentra en un fundamental momento histórico que demanda al mejor PRI de todos los tiempos y de lealtad absoluta de su militancia en el que no deben aceptarse, “ni esquiroles ni cortesanos al servicio del poder que traicionen y luego se escondan bajo el manto del partido, no lo vamos a permitir”.

Agregó Moreno Cárdenas: “En este partido se respeta a quien no está de acuerdo y quien piensa distinto, pero un buen priista habla bien de su partido en público y en privado y a esos tristemente célebres del pasado los conocemos, por ellos sabemos lo que intentan, pero jamás lo van a lograr. Aquí está el PRI… no vamos a permitir que nadie venga a dividir al partido” y agregó que “quien verdaderamente está con el PRI, empieza por abrazar el partido, los tiempos no admiten medias tintas ni indefiniciones”.

+++

Mario Delgado Conciliador

Parece que Mario Delgado ya dejo de lado la posición intransigente, pues en la plenaria de Morena le comentó al senador Ricardo Monreal que podrá haber más flexibilidad con lo de las encuestas para la selección del candidato a la presidencia.

El legislador ha propuesto que no sea solo una encuesta organizada, calificada y cantada por el partido, da alternativas como tres de empresas prestigiosas con dos más de espejo, o elecciones primarias.

En la plenaria de Morena se vivió un clima cordial, amable en el que no hubo estridencias de ningún tipo, ni a favor o en contra de algunos de los candidatos.

Todos fueron tratados con amabilidad y respeto, se les otorgó el mismo tiempo y se les escuchó con atención.

Bueno el trabajo de unidad que Ricardo Monreal ha promovido al interior de su partido, parece que ya está dando frutos.

Al termino se entrevistó al senador Monreal sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Señaló que el ingeniero Cárdenas no es adversario de López Obrador, ni de Morena, ni de nadie.

Monreal Ávila dijo que es un referente democrático, es un símbolo, está más allá del bien y del mal, que está muy vigente en lo que está pasando en el país.

+++

Ahora que en Venezuela se registran movilizaciones de profesores por las malas condiciones en que se encuentran, y por la baja calidad educativa, nos vienen a informar que acá en México, Sady Arturo Loaiza Escalona, uno de los muchachos de Maduro, ha encabezado trabajos de rediseño de libros de texto y materiales pedagógicos.

+++

Julen Rementería del Puerto, coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional, advirtió que la reforma electoral impulsada por Morena es un tremendo golpe a la democracia y un atropello de nuestros derechos, por lo que en su Grupo Parlamentario se mantendrán firmes en su rechazo y agotarán todas las vías legales para impedir que se viole nuestra Constitución.

“Que les quede muy claro: la ley es la ley”, dijo, y sentenció que destruir al Instituto Nacional Electoral (INE), es destruir nuestra libertad para elegir a los gobernantes; “significa un retroceso y un agandalle del gobierno”.

En ese sentido, el representante popular de Veracruz detalló que este régimen está haciendo historia como el más autoritario, tramposo, abusivo, corrupto y criminal.

“El presidente y Morena no quieren elecciones limpias, porque saben que van a perder el poder. Por eso, abusando de su mayoría simple aprobaron modificaciones que tendrán un impacto muy negativo en las elecciones”, manifestó.

Como ejemplo el senador veracruzano puntualizó que en Morena no quieren contrapesos; no quieren instituciones fuertes e independientes; no quieren democracia; no quieren que los ciudadanos mantengamos nuestra libertad. Quieren -prosiguió- acabar con la autonomía e independencia del INE, debilitar nuestro sistema electoral, romper la equidad de las elecciones, permitir el uso y abuso de recursos públicos desde el gobierno, y todo eso, para perpetuarse en el poder.