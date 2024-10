La economía de México se debilita: FMI

Aunque los jueces que han otorgado amparos para evitar que la reforma al Poder Judicial entre el vigor, ellos aseguran que lo que pretenden es cuestionar el procedimiento legislativo, todo lo que se realizó en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Es difícilmente que los jueces, ministros y magistrados podrán echar atrás la reforma al Poder Judicial que por capricho impulsó el exPresidente Andrés Manuel López Obrador.

No valdrán amparos y más amparos para frenar esa desordenada reforma que de un plumazo está por destruir la carrera de miles de los trabajadores en su formación por alcanzar ser jueces del Poder Judicial de la Federación.

En cambio, con esta reforma podrán llegar, sin el menor esfuerzo miles de abogados para convertirse en jueces, magistrados y ministros por el solo hecho de recibir el voto popular. Muchos de ellos sin la calificación suficiente, lo cual es grave, por que podrán cometer graves fallas en lo administrativo, en lo penal o civil.

Es decir, habrá personas, sin la menor duda aliados al partido oficial que podrán gozar de la votación para favorecerles en alguno de esos cargos. Será los mismo que una elección política, solo que aquí será en el sector jurídico, vaya los que hacen valer las leyes.

Hace dos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum no aguantó los embates de otra juez de Coatzacoalcos, Veracruz, Nancy Juárez que emitió una orden para eliminar la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la federación. Por cierto que la misma jueza recibió un amplio respaldo de todos los abogados o secretarias que laboran en ese juzgado.

Naturalmente que la Presidenta llamó, a jueces, magistrados y ministros a respetar las leyes y no vulnerar el Estado de derecho. La presidente está convencida que esos jueces que otorgan amparos lo están haciendo violentando la ley.

La realidad es que la Presidenta Sheinbaum no accederá a esos llamamientos de amparos u ordenamientos judiciales, para bajar esa publicación y darle para atrás a esa reforma que, a su consideración es un hecho consumado. No hay vuelta atrás.

Otro agravio cimbró a Palacio Nacional, fue también la conferencia de prensa que ofrecieron ayer los magistrados del Poder Judicial en su reunión mañanera, ahora dan una respuesta a lo que se diga en Palacio Nacional casi en forma simultanea. Asi se llevan.

+++

Y en la Cámara de Diputados que preside el morenista, Sergio Gutiérrez, el líder de la bancada con mayoría, Ricardo Monreal, explicó que el Poder Judicial no debe interferir en los actos del Poder reformador de la Constitución porque viola la ley y excede sus funciones.

Que la mayoría calificada en el Poder Legislativo, que representan, ofrecieron todo su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum que, sin duda, dijo Monreal, no aceptará un acto ilegal de un órgano no competente.

+++

El senador Gerardo Fernández Noroña afirmó que no existe la posibilidad de que cualquier juez o jueza pueda procesar a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, por la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación.

El presidente del Senado dio todo su respaldo a la titular del Poder Ejecutivo Federal ante la resolución que emitió Nancy Juárez Salas, jueza del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz, para que elimine la publicación de la reforma constitucional del DOF.

Recordó que los cambios a la Carta Magna fueron aprobados por el Congreso de la Unión por mayoría calificada y por la mayoría de los congresos estatales, por lo que ahora son “ley vigente en el país”.

“Ya está establecido en la Constitución que las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo” de las y los ciudadanos; esos cambios ya no están a discusión y el primer domingo de junio de 2025 se elegirán a jueces, ministros y magistrados.

+++

Nos comentan que minetras en Sinaloa, el lunes hubo 16 asesinatos, Tapachula, Chiapas, registró el nivel más alto de percepción de inseguridad en el país, durante el tercer trimestre de este año, superando a Fresnillo, Zacatecas al tercer lugar.

El INEGI presentó los resultados sobre la inseguridad en el país, en donde casi el 60 po ciento de la población de más de 18 años, consideró inseguro vivir en su ciudad, lo que representa una reducción de 2.8 puntos respecto a septiembre de 2023.

+++

El senador queretano Ricardo Anaya asegura que es una realidad que la economía mexicana va para abajo, es una realidad que ya se desaceleró la economía mexicana, lo acaba de dar a conocer el Inegi, se llama Indicador Oportuno de la Actividad Económica, el mes de septiembre da cuenta de que ya se frenó la economía mexicana.

No existen dudas de que la economía mexicana está desacelerando y el país corre el peligro que empiecen un decrecimiento.

Y esto claramente tiene que ver con la reforma judicial, con todos estos atropellos que ha estado cometiendo Morena, porque lo que han provocado es que no haya certidumbre para la inversión y, lamentablemente, este es apenas el inicio de un problema.

Y señalao que es verdaderamente inaceptable que tengamos autoridades del Estado mexicano abiertamente diciendo que no van a acatar sentencias, cuando que es una obligación cuando un juez asi lo señale.

En un Estado de derecho, cuando no estás de acuerdo con una sentencia, lo que tienes que hacer es apelar la sentencia, pero no puedes decir simplemente no acato la sentencia.

+++

El excónsul de México en Nueva York Jorge Islas López, quien ha sido acusado de acosador de trabajadoras del servicio exterior, declino convertirse en Coordinandor General de Consulados. Este funcionario fue amenazado por ese grupo de féminas con denunciarlo ante la Presidenta Clara Sheinbaum, por lo que optó por no aceptar ese nombramiento que les hizo el titular de las Relaciones Exteiores, Juan Ramón de la Fuente.