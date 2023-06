Las fuerzas Armadas actúan para Combatir la Inseguridad

Como un acto inédito, se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Bicameral para recibir, escuchar, analizar y proponer enmiendas al informe del Ejecutivo respecto a la actuación estos seis meses de las Fuerzas Armadas Permanentes.

La reunión estuvo presidida por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Asistieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez; el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, y el Almirante Rafael Ojeda, de la Marina Armada de México.

El que las fuerzas armadas participen en labores de seguridad pública es en respuesta del mandato del pueblo para combatir la inseguridad, dijo Monreal en su participación.

Se acordó que tendrían temporalidad y que estarían observadas por las y los senadores no sólo como una obligación sino como un acto de incumbencia.

De esta comisión deriva la transparencia en el actuar de la Guardia Nacional y siempre puede ser perfectible la reglamentación que deben seguir las fuerzas armadas permanentes, aseguró Monreal.

Es necesario, aseveró, avanzar en la limpieza del país en esta materia, es imperioso combatir la inseguridad porque es una asignatura pendiente.

Las elecciones del estado de México y Coahuila serán, sin duda, la base para amarrar con mayor fuerza la alianza de Va por México entre los líderes del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano. Los resultados de ambas contiendas servirán de base para futuros acuerdos, para definir candidatos con presencia y con fuerza para derrotar a los representantes de Morena.

Claro, todo dependerá de los números para conocer si se sumará, para el 2024, Movimiento Ciudadano de Dante Delgado que hoy está titubeando y con un pie en Morena. Los políticos que conocen a Dante Delgado apuestan a doblar al veracruzano, porque saben que este tiene precio.

si los representantes de la Alianza por México, representada por priistas, panistas y perredistas ganan el Estado de México con Alejandra del Moral, podemos adelantar que le levantará la moral al máximo para envalentonarse y buscar rescatar, en el 2024 la Presidencia de México en manos de los morenistas de López Obrador.

Por lo tanto, Movimiento Ciudadano tendrá que pensarle dos veces si jala con esa alianza o de plano se desenmascara y se reconcilia Dante Delgado con su ex amigo López Obrador.

Un triunfo del PRI, sin duda surtiría un efecto en la sociedad, sobre todo en los antipolíticos y los que generalmente nunca votan y hasta los escépticos, para que se sumen a esa alianza en la búsqueda de lograr el triunfo en 2024.

Esa es la apuesta de Alito con Marko y Zambrano, que esa parte de mexicanos que no están de acuerdo con el gobierno de López Obrador se sumen a su proyecto de rescatar el país.

Su llamado es que tienen que salir a votar porque es la única forma de poder lograr derrotar a López Obrador. Dejar que corra la voz en el sentido de que todo está decidido a favor de los morenos, es derrotarse de antemano. A eso le apuesta el gobierno federal para que la gente no acuda a las casillas.

Para nadie es un secreto que será una elección adelantada para medir el 2024 que marcará como las más significativas de los últimos años, se jugarán, además de la Presidencia de México, el cambio del Congreso de la Unión.

Y el dirigente nacional del tricolor Alejandro Alito Moreno nos comenta que han denunciado, “no solo exigimos, sino lo hemos demandado siempre que el gobierno federal saque las manos de las elecciones, no vamos a permitir que se quieran robar la elección del Estado de México, no lo vamos a permitir”.

La coalición Va por México está muy fuerte, muy potente, PAN, PRI, PRD y en el caso del Estado de México Nueva Alianza. Se ha hecho una coalición fuerte, sólida, potente con la sociedad civil.

Ustedes vieron los grandes debates de Alejandra del Moral, donde dejó claro quién tiene la capacidad, quién tiene el carácter, el talento para gobernar el Estado de México. Entonces la ciudadanía va a salir a votar.

Y el senador panista Julen Rementería del Puerto, recrimina que tras cinco años del actual gobierno de la Cuarta Transformación ha quedado claro que no supieron ser generadores de empleo, ni de desarrollo, por sus malas decisiones y sólo han creado una pésima política pública para incentivar la inversión.

“No ha sido un gobierno propicio para la inversión, por ese pensamiento estatista que traen y que origina una situación complicada para la economía, todo lo contrario, ha creado demasiado incertidumbre en todo el sector empresarial”, precisó.

Rementería del Puerto exhibió que el país y Veracruz necesitan de un constante catálogo de acciones y facilidades que beneficien la creación de miles de empleos y un desarrollo económico y social que permita sacar de la pobreza a millones de hogares.

El senador panista puso de ejemplo el caso de las altas tarifas de luz en la entidad, donde señaló que se ha cansado de exigir en la máxima tribuna del país una reducción de tarifas, sin encontrar eco alguno.

Manuel Velasco y la lideresa del Partido Verde, Karen Castrejón, se metieron en un pleito interno mayúsculo con su militancia y su candidato a Coahuila, Lenin Pérez que difícilmente podrán salir bien librados. Cambiaron de bandera y en lugar ir con candidato propio se quisieron sumar al candidato de Morena.

Llegaron, los verdes con su mandamás a Coahuila para anunciar, junto con Mario Delgado que el Partido Verde declinaba a favor de Morena, una práctica común de los partidos conocidos como chiquillada que de última hora se van con el mejor postor.

Sin embargo, ese anuncio envalentonó a su candidato Lenin Pérez que no tardó en salir a revelarse y contestarle a sus lideres que no jalan con ellos, que él no va a declinar y que le hagan como quieran.

Que hay organizaciones y simpatizantes con su proyecto y que no los va dejar quedar mal por una decisión centralista que solo busca darle gusto al Presidente.