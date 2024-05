Intelectuales van con la candidata del PRI-PAN-PRD

Un grupo importante de estudiosos, de escritores, comunicadores apoyan a la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez y ello no tiene desperdicio porque le otorga un muy importante ingrediente a la campaña de la oposición, lo que tendrá que verse en las urnas el ya próximo 2 de junio. Igualmente, dicho apoyo ha detonado malos humores en Palacio Nacional, donde lo único que tienen como asidero es que ellos son los únicos que pueden dar y/o quitar los programas sociales. Nada más falso

Más allá de lo anterior, en bloque, intelectuales, escritores, historiadores, periodistas, artistas y antropólogos, hicieron pública su preferencia en esta elección presidencial y por ende, llamaron a votar por Xóchitl Gálvez.

Entre quienes firmaron el manifiesto se encuentran: el antropólogo Roger Bartra, los historiadores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, el ex Canciller Jorge G. Castañeda, el caricaturista Paco Calderón; Agustín Basave, el ex dirigente estudiantil Joel Ortega, el poeta y ensayista Gabriel Zaid, Ángeles Mastretta y Enrique Serna.

No es ocioso recordar que varios de estos destacados intelectuales han sido duramente atacados ni más ni menos que por el presidente, a quienes ha calificado de “descafeinados” y de estar al servicio de la derecha, todo, porque este grupo de destacados se han atrevido a rechazar esta errada y llamada cuarta transformación con todas sus deformaciones.

Aquí bien puede concluirse que por más intentos que ha hecho el de Tepetitán para dividir a quienes no están de acuerdo con él, no lo ha logrado y esto le causa desesperación, sobre todo porque estamos en la cuenta regresiva a los comicios del próximo 2 de junio.

La oposición ha logrado mantenerse unida, a diferencia de Morena y sus rémoras, que viven conflictos intestinos muy graves.

Por las redes sociales, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reconoció a esos 250 intelectuales que se sumaron a la abanderada presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”. “Son tiempos de definiciones, el país nos necesita unidos para defenderlo”, estableció.

+++

La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), acordó este jueves ordenar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, elimine 49 publicaciones realizadas en redes sociales y 5 fechas de sus conferencias matutinas, al considerar que, “podrían configurar propaganda gubernamental”.

Ciudadanos denunciaron que manifestaciones emitidas por la mandataria estatal en sus conferencias de prensa denominadas “miércoles de mañanera”, las correspondientes a los días 6, 13, 20 y 26 de marzo, como del 3 de abril, difunde sus logros de gobierno en el marco del Proceso Electoral Federal y local de Baja California.

Igualmente, los quejosos acusaron que, en 49 publicaciones alojadas en sus cuentas en diferentes redes sociales: Instagram, Facebook, X, YouTube, Threads, TikTok y WhatsApp, Ávila Olmeda acudió a la utilización de “propaganda gubernamental”, cuando eso está prohibido legalmente durante la clasificada “veda electoral”.

A partir de las denuncias presentadas, la Comisión de Quejas del máximo organismo comicial resolvió que es procedente la

adopción de las medidas cautelares respecto de dos publicaciones alojadas en las redes sociales de la servidora pública denunciada y de la difusión en YouTube de la conferencia “miércoles de mañanera” del 6 de marzo del año en curso.

Ello, “toda vez que, preliminarmente, se desprende la existencia de propaganda gubernamental en periodo prohibido, pues difunde logros y acciones de gobierno”.

Se ordenó a Marina del Pilar “realice las acciones necesarias para eliminar las publicaciones, así como la conferencia del día 6 de marzo, de cualquier otra plataforma en la que se hayan difundido”.

+++

Esta elección del 2 de junio traerá ca,bios, parece que Morena-PT-Verde conquistará en la figura de Joaquín Díaz Mena “Huacho” la gubernatura de Yucatán; hecho sin precedente ya que la entidad se vislumbraba, en todos los escenarios como “territorio Azul”. Las encuestas lo ubican 6 puntos arriba del candidato PAN-PRI, Renán Barrera, quien a pesar de ser sucesor de un gobernador bien evaluado, no ha podido conquistar al electorado.

+++

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, Claudia Sheinbaum, acudió como invitada al programa Tercer Grado de Televisa, donde tuvo un intercambio de ideas con los periodistas presentes. Sin embargo, hubo un momento que llamó la atención cuando el periodista Leo Zuckermann le hizo un cuestionamiento sobre la pandemia.

La candidata morenista, quien marcha en el primer lugar de las encuestas con una amplia ventaja, fue cuestionada por un documento dado a conocer por Xóchitl Gálvez sobre el manejo que se hizo de la pandemia. Algo que no le agradó a la morenista, quien reclamó que justo a unos días de la elección presidencial se diera a conocer el escrito.

“No estoy de acuerdo con ese documento, pero además hay que preguntarse, ¿por qué sale a tres semanas de la elección? La pandemia fue hace dos años, ¿por qué no salió hace dos años y salió hace tres semanas?”, dijo ante las constantes interrupciones del periodista. Y no le recordaron que centenares de personas no tuvieron acceso a una cama, a ser atendidas en los hospitales y que los corrían de esa zona.

+++

La elección federal y para gobernador, alcaldías y Congreso local en Chiapas que se celebrará el próximo 2 de junio están en riesgo, así lo considera el analista político, Gustavo López Montiel, pues afirma que debido a la presencia de grupos delincuenciales que controlan la migración, el tráfico de drogas y la extracción ilegal de recursos naturales, pero también porque el gobierno federal, y sobre todo el estatal, encabezado por el morenista Rutilio Escandón, han perdido el control de la entidad.

+++

De las 33 colonias que integran la alcaldía Cuauhtémoc, sólo en 5 de ellas la candidata de la oposición, Alessandra Rojo de la Vega, supera en intención de voto a la morenista Caty Monreal.

En las restantes, Caty Monreal lleva una ventaja que varía entre los 6 y los 12 puntos porcentuales por lo que, si la elección fuera mañana, la morenista ganaría por más de cinco puntos de ventaja.

A menos de dos semanas de la elección, Monreal ha incrementado su activismo a nivel de tierra, en donde le ha ido mejor, en tanto que Rojo de la Vega pasó más a un activismo con grupos más reducidos, sobre todo a partir de la agresión que sufrió su vehículo hace unas semanas.