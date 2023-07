MC tiene la palabra para derrotar a Morena

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro decidió bajarse de la contienda a la Presidencia del 2024 para empujar los trabajos contra la cuarta transformación. El jalisciense choco con Dante Delgado porque este trabaja para obtener la candidatura no para su partido sin para que él sea el abanderado.

Alfaro está a favor de hacer una campaña de la oposición, sabe que es una forma efectiva para derrotar a las corcholatas. Es de las voces que están a favor de aliarse al bloque opositor, sabe qué con el PRI, PAN y PRD, Movimiento Ciudadano puede alcanzar a gobernar en el 2024 e tres estados, refrendar Jalisco, Nuevo León y ganar Veracruz.

El propietario de ese partido es quien puede definir si le entran o no, porque al final del día, el porcentaje electoral está prácticamente parejo en un empate técnico, es decir que la encuestas le dan a Morena y aliados, 48% mientras que, al PRI, 18, PAN 20, PRD 2 y al MC 7 por ciento, 46%.

El fin de semana ese bloque arrancó con el registro de sus aspirantes, pues para nadie es secreto que después de salir las corcholatas a las calles para hacer, literalmente campaña pura, ahora les toca a ellos, los opositores del PRI, PAN y PRD que den el banderazo de salida para emparejarse en la carrera para la candidatura Presidencial del 2024.

Una vez que los líderes Alejandro Moreno “Alito”, Marko Cortés y Jesús Zambrano le den el ok, entonces habrá, ahora sí, piso parejo para ambos bandos y con ello puedan desbordarse hacer campaña anticipada, pero legal, porque puede apostar que el INE de Guadalupe Taddei se hará de la vista gorda.

+++

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha demostrado fehacientemente que no puede con el grave problema de inseguridad que explotó para que miles de manifestantes, que se enfrentaron incluso con Guarda Nacional y policía estatal, indignados y enojados, marcharan en demanda por restablecer la paz, porque poco le falta a esta crisis que se vive en la entidad guerrerense para convertirse en una guerra.

Durante tres días se han dado bloqueos, sin que nadie intente resolver el problema, en donde grupos de delincuentes han paralizado las actividades de Chilpancingo y miles de turistas han tenido que esperar en la carretera por más de doce horas para que los dejen pasar hacia Acapulco o hacia el DF.

Una comisión de manifestantes se reunió en Chilpancingo con el secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso. La gobernadora, desde luego, ausente.

Y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno señala que lo que pasó en Chilpancingo es la ausencia del Estado. El Estado mexicano hoy no tiene responsabilidad, no tiene capacidad, una pésima estrategia a nivel nacional, el tema de seguridad; no hay medicamentos, no hay apoyo para que pueda tenerse una fortaleza institucional desde policías municipales, estatales, y el gobierno federal.

Entonces este gobierno muestra su incapacidad para dar resultados, y bueno, quieren distraer la atención hablando de otros temas.

Lo que ocurrió en Chiapas, lo que ocurrió en todos y cada uno, Michoacán, Sonora, Sinaloa, y lo que ocurrió el día de anteayer en Chilpancingo, bueno, pues eso es la ausencia de poder dar resultados.

Y bueno, luego las reuniones que han tenido, aparte de cínicos y sinvergüenzas, bueno, hay que esperar que tenga una sanción, porque está abiertamente, públicamente lo que se ha dado en las reuniones con delincuentes, con criminales, y a dónde vamos a llegar.

Hoy todo el país se incendia, más de mil municipios no se puede transitar y esto es previo a que se está generando un clima de violencia, un clima de inseguridad y eso lo están orientando rumbo a la elección.

+++

Monreal ha trabajado duro

Es la primera vez que he decidido contar mi historia en mayor detalle, dijo el senador Ricardo Monreal, aspirante por Morena a Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, sobre la presentación de su libro “Una oportunidad real”.

Inició su vida como la de millones de personas en nuestro país, porque nací en una comunidad en una situación de pobreza, dijo el senador a su auditorio, para agregar que “luché siempre, luché porque mis 13 hermanos y hermanas y yo, pudiéramos comer. Luché contra la discriminación, por ser del campo y de bajos recursos”.

Con la sinceridad en sus palabras y la convicción de ser quien es, Monreal siguió con su relato:

“Luché con fuerza, por la impotencia de ver morir a mi madre por falta de una correcta atención médica a temprana edad, a los 36 años. Luché para estudiar y lograr el máximo grado de estudios como doctor en Derecho en la UNAM, y ahora ser catedrático en la División de Estudios de Postgrado de la misma”.

Ricardo Monreal, quien recorre el vasto territorio nacional en actividades propias de su partido, para alcanzar la Coordinación de los Comités de la Defensa de la cuarta Transformación, agradeció a todos los que están conectados, del equipo, en los estados y los municipios.

Y reconoció que en todos los estados que ha visitado nos ha ido muy bien, gracias al equipo que tenemos en el Estado y al grupo de colaboradores que nos está apoyando voluntariamente.

Poder estar aquí ahora, en esta lucha que nunca me hubiese imaginado estar en las grandes ligas y estar, por ustedes, luchando para suceder al presidente López Obrador en su liderazgo, aunque creo que no va a ser posible llenarlo, pero al menos continuar su legado, eso es lo que nos interesa, puntualizó.

Esa es la razón por la que he escrito este libro sobre mi vida, porque es una historia sobre la gran diferencia que puede hacerse, y que puedo hacer cuando se tiene una oportunidad real en la vida.

+++

Más que pertinente la propuesta del diputado Rubén Moreira para exigir que las policías se depuren, que se cumpla con la ley en lo que respecta a las medidas de control de confianza y certificación. Sin cuerpos policiales eficaces, simplemente no hay para dónde hacerse en el combate a la criminalidad.

Para el líder del PRI en la Cámara de Diputados, el país está enfrentado una verdadera crisis en materia de seguridad, la que se refleja en hechos como los ocurridos en Chilpancingo, Guerrero.

Moreira, por ello, insiste en que hay que hablar del tema de la seguridad, comprometiendo a los gobernadores para que hagan su trabajo, para que no evadan una responsabilidad que es central en la perspectiva de construir un esquema de paz y gobernabilidad democrática.