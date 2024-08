Morena quiere la sobrerreprentación en el Congreso, pero también desaparecer al PJ

El próximo viernes de este mes, los consejeros del INE y 4 magistrados del Trife decidirán el destino de la treceava economía en el mundo, y el futuro de 130 millones de mexicanos.

Podríamos poner aquí la larga lista de todo lo que este país es. Y lo que una sobrerrepresentación legislativa otorgada a Morena, PT y Verde significaría. Si se la otorgan este viernes -como hay indicios que ocurrirá-, esa sobre representación significará la aprobación masiva e inmediata en los primeros días de septiembre en el Senado y la Cámara de Diputados de una cascada de reformas por demás antidemocráticas y de destrucción de un sistema Político, Económico y Social ciertamente deficiente, pero que nos garantiza libertad, derecho al voto y opciones individuales, y como sociedad, de desarrollo.

El momento mexicano está marcado por la existencia de una sociedad mayoritariamente inculta, sin educación mínima para nada, menos para darle a los mexicanos capacidad de análisis y de decisión política.

Por el contrario, es una sociedad dominada y conducida por dádivas y bonos a través de la aplicación de programas de justicia social, que reparten dinero en efectivo, y que tienen como único objetivo ganar votos.

La incultura y el reparto de dinero le dieron un triunfo absoluto, contundente a Claudia Sheinbaum, y mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados al oficialismo cuyo fin fue consolidar el poder unipersonal de Andrés Manuel López Obrador quien insiste, que el 1 de octubre luego de entregar la Banda Presidencial se irá a descansar lejos de la política a su hacienda en Palenque. Pero la Presidenta Electa recibe un país llenó de conclfictos, una carga muy pesada que la actual administración no ha podido resolver.

+++

El senador Ricardo Monreal afirmó que por la violencia se tienen que generar estrategias jurídicas contra la delincuencia organizada como los jueces sin rostro, la rotación de policías locales, fiscales y ministerios públicos.

Y señaló que son medidas emergentes y temporales que se deben aplicar hasta que se recobre la estabilidad política y social, así como la tranquilidad.

Recordó que esta propuesta de López Obrador no es nueva, que se adapta a los códigos penales pero que debe contar con sustento constitucional.

Monreal Ávila dijo que es una medida correcta y oportuna que la comisión de Puntos constitucionales debe incorporar al paquete de reformas al poder judicial.

El legislador afirmó que está ganando en la opinión pública es el acceso a la justicia y que la mayoría se inclina por la reforma al Poder Judicial.

Señaló que ha recibido a líderes sindicales y a ministros de la corte y magistrados, pero aclaró que ya no está en sus manos modificar, ni hacer cambios, porque está en poder de la cámara de diputados.

Sin embargo, aclaró que los legisladores nunca actúan bajo presión, sino en razón del interés nacional.

Monreal afirmó que le faltó pericia, inteligencia y diplomacia a la presidenta de la Suprema Corte, por lo que se dio el desencuentro desde los primeros días.

Señaló que esa estrategia está llevando las cosas a caminos sin retorno y que están violando el principio de legalidad.

A pregunta expresa sobre si los privilegios que se está dando en el dictamen a los magistrados del tribunal electoral no es una manera de Morena para conseguir la sobre representación, Ricardo Monreal categórico que él no lo cree, pero que es un asunto que aún no se resuelve.

El legislador dijo que todavía no se sabe quien entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum y que ´pide a dios que lo ilumine para no hacer cosas indebidas ahora que será coordinador en la Cámara de Diputados.

+++

El Consejo Coordinador empresarial abiertamente pide a los consejeos del INE y a Magistrados del Tribunal Electoral para que mediten las determinaciones que habrá de asumir sobre la interpretación de la Constitución que garantice que no haya una sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados. Que haya pluralidad en el Congreso para evitar un golpe seco a la democracia.

Los empresarios se suman al debate sobrela sobrerepresentación en el Congreso y recibieron la descalificación de Palacio Nacional. Lo que exisgen los empresarios en que se garantice la pluralidad.

Hace algunos años, no muchos, los políticos de Morena en una situación similar, se lanzaron en contra de que PRI y PAN tuvieron más diputados de los que le correspondía. Hoy dicen todo o contrario. En Palacio Nacional pidieron a cinco empresarios que externarán su posición pero nadie quiere jugar ese papel.

+++

El Senado de la República inició este martes con la entrega de credenciales de identificación a las senadoras y senadores electos para las LXVI y LXVII Legislaturas del Congreso de la Unión.

Con ello, las y los legisladores podrán tener acceso a la Sesión Constitutiva de la Cámara de Senadores, que se llevará a cabo el jueves 29 de agosto, a las 11:00 horas.

En dicha Sesión rendirán la protesta constitucional para asumir el cargo, además, se realizará la elección de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el Primer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó que hasta el mediodía de este martes habían acudido a realizar dicho trámite 20 senadoras y senadores electos, por los principios de mayoría y primera minoría.