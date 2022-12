La oposición camina despacio

En tanto que en Morena, el partido oficialista, tiene hasta cuatro corcholatas presidenciables, en la oposición se camina despacio. Hoy todavía no se ve quien pueda aglutinar la molestia de muchos políticos.

Aún no se sabe quién será el aspirante a la silla presidencial por parte de los grupos opositores. En la alianza Va por México todavía no se ponen de acuerdo sobre quién será el candidato que los representará o si cada partido participará de manera independiente. Se habla de unos diez políticos, pero nadie sobresale.

La “caballada está flaca” en la oposición. El que empezó a hacerse presente en todas partes es el panista Santiago Creel, quien fue secretario de Gobernación, en el sexenio de Fox. También aparecen la senadora Lilly Téllez y la diputada Margarita Zavala como aspirantes a la candidatura presidencial, aunque a ésta última nadie le ve tamaños para encabezar una candidatura presidencial.

Marko Cortés, el dirigente panista, ya citó el nombre de varios gobernadores de su partido, con ánimo de que sean tomados en cuenta como aspirantes presidenciales. Está Mauricio Kuri, de Querétaro o el gobernador yucateco Mauricio Vila, entre otros.

En el PRI, los precandidatos escasean. Dos de los que más suenan: Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. En el PRD se encuentra únicamente para recibir órdenes de sus jefes los “Chuchos” o de los jerarcas panistas y priistas.

“Me pueden presionar, perseguir y amenazar, pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) votará en contra de su reforma electoral”, expresó, tajante, el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, en respuesta a las presiones del gobierno de Morena, para que los legisladores federales priistas aprueben su iniciativa, con la que pretenden dañar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, emplazó a que “pongan día y hora”, para que se suba al pleno el dictamen de la iniciativa y los diputados federales del partido voten en contra, nos dice el campechano.

Ricardo Monreal dijo que, si no viene nada, seguirá luchando por el país, no tiene ninguna dificultad, ni problema. Tomará su decisión pronto y no acepta presiones de nadie para adelantarla.

Él, dijo, no va a dividir a ningún partido y que no es instrumento de simulación, ni caballo de Troya ni de Morena ni de la oposición.

Para Monreal Ávila la política es de ritmos, no de precipitación ni de arrebatos, es de ritmos y de serenidad y cuidado

Reconoció que la presión que está sufriendo es mucha, pero sabe cómo conducirla y cómo enfrentarla. Es mucha la hostilidad y es mucho el linchamiento, pero sabe cómo enfrentarlo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado se definió como: un hombre recto, limpio y lo único que le interesa es su país; y, debido a eso actuará, por los intereses de la nación.

Reiteró que tiene carácter, firmeza, principios y va a resistir hasta donde la dignidad le permita. Ve dispersa a la oposición y para que se dé una contienda cerrada, pareja e igualitaria pueden poner sus institutos políticos al servicio de la población. Morena va muy adelantada

La sucesión presidencial adelantada ha generado este clima de hostilidad, de linchamiento, de confrontación y que lamentablemente va a subir de tono en los próximos meses.

Me gustaría ver a una dirigencia nacional del Partido llamar a la unidad y no a la confrontación, ver al Partido en una actitud de mayor tolerancia y no de mayor encono.

Los riesgos emergentes por el cambio climático han surgido múltiples espacios de discusión como foros, seminarios, congresos y reuniones internacionales, donde se han presentado y discutido estudios científicos, reportes por parte de centros de investigación, universidades, instituciones organizaciones y grupos de trabajo general; derivado de ello han surgido también una gran cantidad de propuestas conceptuales y metodológicas para evaluar la vulnerabilidad social ante dichos riesgos.

En este sentido, la Dra. Lourdes Romo Aguilar, investigadora del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), señala que dichas propuestas metodológicas se pueden categorizar en tres principales: objetivo, estructural o técnico. El segundo, enfoque subjetivo. Y, por último, un enfoque integral, que integra variables de las dos anteriores.

La especialista señala que en Ciencias Sociales son pocas las investigaciones que analizan la interrelación entre los actores directos o indirectos que están inmersos en situaciones de riesgo ante al cambio climático y los procesos socioeconómicos de su contexto local.

“Los servidores públicos federales, estatales y municipales de Morena le hicieron el trabajo sucio a López Obrador: Acarrearon a personas para llenar el evento de este mandatario; por cierto, no pudieron llenar el Zócalo; llevaron a trabajadores tianguistas, locatarios de mercados, ambulantes e incluso a beneficiarios de programas sociales; los amenazaron con quitarle sus apoyos, sus plazas o incluso no renovar el contrato si se negaban a ir a la marcha”, dijo López Rabadán.

Para la senadora panista, “el humanismo” de López Obrador está basado en el acarreo, la egolatría y en el mal uso de recursos públicos y en la corrupción.

Señaló que el gobierno de López Obrador piensa que puede violar la ley; abusar de las personas y hacer estas acciones de manera cínica.

Los hechos que denuncian los legisladores prácticamente no necesitan ser investigados, pues los “morenos” y sus rémoras no se preocuparon en ocultarlos, por el contrario, se ufanaron de su “capacidad” para movilizar as personas procedentes de diversas partes del país y su única disculpa ha consistido en afirmar que pusieron los alimentos y los transportes porque así lo solicitaron los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación.