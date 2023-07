La oposición también tiene “Corcholatas”

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno rechazó que las bajas que se han dado, de supuestos aspirantes a candidatos presidenciales, sean golpes significativos o “fuego amigo” y aseveró que el proceso de la oposición va “fuerte y muy bien”.

“Es un método hay que tener presencia nacional fortaleza y se construirá un padrón con el respaldo de los ciudadanos, habrá foros y contrastes de ideas y participación ciudadana, tiene un comité organizador ciudadano”, señaló el dirigente tricolor.

Además aseguran que ningún miembro del Comité Organizador del Frente Amplio por México, que ya trabaja a partir del pasado jueves percibirán ningún salario ni compensación económica, a diferencia de Morena, donde nadie sabe ni nadie supo, de dónde salen los recursos para financiar toda la estructura que se ve en los eventos de “corcholatas”.

Ahora bien, si por algo se caracterizó la semana que concluye, es porque en el Frente Amplio por México, se dieron las primeras definiciones de quiénes se suben y se bajan de esta carrera de la que surgirá el o la candidata que enfrentará al abanderado o abanderada de Morena que tras de sí tiene todo el aparato del Estado a su servicio

Bueno, y respecto a las campañas de “corcholatas” y “corcholatos”, el diputado federal campechano opinó que “los morenistas son un desastre y dan risa, ahí es una farsa”, violan la ley todos los días y solo están actuando para quedar bien con quien finalmente va a decidir (al candidato presidencial de Morena)”.

Por cierto, las secretarias generales del PAN, Cecilia Patrón; del PRI, Carolina Viggiano; y del PRD, Adriana Díaz, dieron seguimiento a los trabajos de construcción de la plataforma programática rumbo al 2024.

Las lideresas anunciaron que, en una primera fase, cada partido llevará a cabo un proceso de reflexión con sus liderazgos, militancia y simpatizantes con el propósito de recoger las principales ideas y propuestas partidarias.

En paralelo, comenzarán a reunirse con distintas organizaciones de la sociedad civil, políticas y ciudadanas; así como con especialistas, expertos, académicos, defensores de derechos humanos y líderes de opinión para construir una agenda integral.

Delicadamente, pero de manera firme, reclamó Ricardo Monreal a Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, por amenazar a los ciudadanos para que apoyen a su candidata, Claudia Sheinbaum.

En Salina Cruz, Monreal Ávila insistió a los asistentes que son libres, que no se deben dejar amenazar y presionar porque el “jefe” apoya a otro aspirante.

Sorprende lo mal agradecido que resultó Salomón Jara, poque no solo no apoya a quien tanto lo impulsó para que llegara a ser gobernador, sino que además lo trate de boicotear.

Pero a pesar de las presiones del gobernador los ciudadanos de Salina Cruz acudieron a la audiencia informativa de Ricardo Monreal, sino que además lo escucharon con todo respeto.

Xóchitl Gálvez finalmente se definió para participar en la lucha por ser la candidata de Vamos por México, lo que fue un proyecto consistente para ser la abanderada por la jefatura de la Ciudad de México y, al parecer, con gran probabilidad de ganar, brincó a buscar la candidatura a la Presidencia de la República, que según dice ganará, porque tiene el apoyo de los ciudadanos.

La senadora hidalguense con la sencillez que le caracteriza informó sobre su decisión motivada por los ciudadanos y seguidores. Xóchitl asegura que no es cuestión de género, pero es momento de las mujeres. Gálvez le mandó un mensaje a AMLO: Al cerrarme la puerta de Palacio, los mexicanos me abrieron la suya. Seré la próxima Presidenta de México. Fue un poderoso mensaje y vamos a abrir la puerta de Palacio a todos los mexicanos. Estuvieron “chinque y chingue” que participara, como dicen en mi pueblo, pues ahora que me apoyen, dijo la senadora.

Y Santiago Creel dijo que el Presidente López Obrador que no debería estar tan confiado en que el 2024 tendrá el triunfo asegurado, pues que se acuerde que en el 2021, en las famosas elecciones intermedias, los opositores lograron 23 millones de votos contra 21 millones Morena y sus aliados y que le arrebataron 50 diputados para eliminarles la mayoría calificada.

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, inauguró el Parlamento Juvenil “Chiapas al Senado”, un encuentro que se llevará a cabo del 30 de junio al 2 de julio, en el que estudiantes tendrán la oportunidad para acercarse al trabajo legislativo.

El coordinador parlamentario de Morena invitó a las y los jóvenes a cumplir su deber con México, pues de esta forma tendremos una mejor patria para todos.

Además, les sugirió que no dejen trozos de dignidad por llegar a espacios públicos, que honren los acuerdos y su palabra, pero sin romper con sus principios. “Estoy cierto de que de aquí van a salir los nuevos legisladores y dirigentes, no solamente de Chiapas, sino también de México”.

Reveló que cuando llegó a la Cámara se propuso no ser un senador más, sino trabajar por México y esforzarse para hacer que Chiapas estuviera en el centro del debate. “He hecho mi trabajo con responsabilidad, con compromiso y con mucha pasión por lo que hago”.

Esa satisfacción, detalló, se la dio el tiempo, el diálogo y los momentos álgidos que se viven en tribuna. “Hoy puedo decirles a mis paisanos que Eduardo Ramírez le ha cumplido a Chiapas, yo no le he fallado a Chiapas”, sostuvo.