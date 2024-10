El País está al borde de una Crisis Institucional

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, afirmó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no será utilizado para fines políticos bajo su gestión. Destacó la importancia de aprovechar las capacidades tecnológicas y humanas del CNI para abordar problemas de seguridad pública y nacional, sin involucrarse en investigaciones con fines políticos. En relación al narcotráfico en Sinaloa, García Harfuch enfatizó que la presencia de fuerzas armadas no es suficiente para resolver el problema, ya que las raíces son profundas y históricas. Sin embargo, subrayó la importancia de proteger a la ciudadanía y desarticular las células delictivas, en lugar de enfocarse solo en la captura de líderes de cárteles. Sobre el fentanilo, reconoció que México produce esta

droga, principalmente a partir de precursores químicos que se ensamblan en el país. También mencionó los esfuerzos del gobierno para contener la violencia en Guerrero y Chiapas, destacando la coordinación entre distintas fuerzas de seguridad y la atención a las causas estructurales de la violencia.

El senador queretano Ricardo Anaya Cortés, señaló que el acuerdo para integrar el Comité Técnico de Evaluación en el marco de la reforma al Poder Judicial de la Federación esta viciado de origen.

“ Vamos a votar en contra de este acuerdo en un acto de congruencia elemental, nos opusimos a la reforma constitucional, votamos en contra de la legislación secundaria, nos opusimos al circo de la tómbola, no podríamos, bajo ninguna circunstancia avalar esta etapa del proceso.

“Y nos opusimos, porque consideramos que el proceso está viciado de origen por tres razones fundamentales.

En primer lugar, porque sostenemos que quien tiene el control de los que aparecen y de las que aparecen en las boletas electorales, tiene el control de la elección, y nosotros sostenemos que al ustedes como, Morena, tener el control de quién va a aparecer en las boletas, le están tomando el pelo al pueblo de México, diciendo que va a haber voto libre, directo y secreto.

México se encuentra en la antesala de una crisis constitucional provocada por la mayoría de Morena y sus aliados, un conflicto que rompe el régimen de libertades por revanchismo, pero sobre todo con una profunda irresponsabilidad con un claro propósito de tener el control absoluto del poder judicial, aseguró el senador Alejandro Moreno Cárdenas.

Acompañado de las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI, Moreno Cárdenas advirtió que lo que está sucediendo en México es un peligro real porque la destrucción del sistema del Poder Judicial deja completamente indefenso al pueblo, a las y los ciudadanos y rompe el régimen de instituciones que las y los mexicanos hemos construido durante décadas.

Con la reforma al Poder Judicial no se permitirá la defensa en el ejercicio y los derechos, de las libertades, de los derechos humanos y no habrá paros que puedan frenar las arbitrariedades e imposiciones que hace el gobierno; seguirá la impunidad si Morena sigue insistiendo en llevar a México por el camino de la dictadura porque la Constitución y los tratados internacionales suscritos por nuestra nación, simple y llanamente serán letra muerta y no habrá posibilidad de levantar la voz.

La asmablea senatorial aprobó la licencia que solicitó el senador Marko Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para separarse de sus funciones legislativas, del 29 al 31 de octubre de 2024.

La asamblea también concedió licencia a la senadora Gina Gerardina Campuzano González, para que pueda separarse de sus funciones legislativas, del 29 al 31 de octubre de 2024.

Posteriormente, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, convocó a Omar Francisco Gudiño Magaña y a María Salome Elyd Sáenz, suplentes de Marko Cortés y Campuzano González, respectivamente, para tomarles la protesta correspondiente como senadores de la república.

Para Gerardo Fernández Noroña los ministros de la suprema Corte que no aceptan la reforma al Poder Judicial están en rebeldía contra la Constitución.

El presidente del Senado señaló, en conferencia de prensa, que van a ver si se aceptan o no las renuncias de los ocho ministros, porque es su derecho.

Dijo que ellos pueden decidir si se aceptan o no las renuncias, a pesar de que se estableció un plazo en un artículo transitorio de la reforma.

Insistió en que será el pleno quien decida si les permiten renunciar o no, lo que implicaría que no se les otorgue la liquidación correspondiente.

Fernández Noroña dijo que hasta el momento ningún ministro ha presentado su renuncia y ofreció informar en el momento en que se reciba en el Senado.

El embajador estadounidense en México Ken Salazar dice que es muy extraño el hecho de que ambos países no estén celebrando la captura y arresto del capo sinaloense Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del fundador el Cártel de Sinaloa el famoso Chapo Guzman Loera.

El embajador Ken aseguró que altos funcionarios de su gobierno han dado toda la información con la que se cuenta a los funcionarios mexicanos y rechazó que el piloto de la aeronave en la que fue secuetrado hacía Estados Unidos el Mayo Zambada esté relacionado con el gobierno de su país.