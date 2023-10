La reconstrucción costará miles de millones de dólares

Dos huracanes han sido terribles para los acapulqueños, el Pauline y el Otis. Ambos azotaron Guerrero, el primero, en 1997, cuando se creó el Fondo Nacional de Desastres Naturales, (FONDEN), que la actual administración federal tuvo a bien extinguir varios años después, en el 2019, a la voz que se trataba de una cadena de corrupción.

Aquí habría que precisar varias cuestiones como por ejemplo, cuando el Fonden desapareció, tenía 34 mil millones de pesos y aún hoy la pregunta es dónde quedó ese dinero; nadie supo, nadie sabe en esta errada y administración y quien la encabeza, porque tal parece que la dinámica es desaparecer como en un acto de magia los recursos sin que se sepa su destino, aunque se puede inferir hacia dónde van, sobre todo en un años electoral como lo será el 2024.

No dejó de asombrar que en se dijera que él podría destinar inclusive el presupuesto para el 2024 para atender la tragedia que a su paso dejó el huracán Otis.

De plano, qué mal informado está el inquilino de Palacio Nacional; alguien ya le debió haber dicho que no puede hacer eso. No es una cuestión de ocurrencias, ¿acaso no sabe que lo que hoy hay en sustitución del Fonden, es una partida presupuestal?

Hay que anotar que la diferencia entre Fonden y partida presupuestal es que el primero es auditable; cuenta con dinero líquido para, en este caso destinarlo a la recuperación de los estados que hayan sufrido desastres naturales, como es el caso de Acapulco y por ello, tiene reglas de operación muy claras, mientras que la partida presupuestal, depende de los “jaloneos” políticos, sobre todo en esta coyuntura, digamos, prelectoral.

+++

Es indispensable que luego de resolver los requerimientos más urgentes de la población en Guerrero, se haga un análisis detallado de las reglas de construcción en una zona de riesgo climático, como es Acapulco. Rubén Moreira está convencido, de igual forma, en que se tendrán que evaluar los protocolos de Protección Civil, no solo para determinar si las medidas de alerta fueron las suficientes, sino para establecer parámetros de anticipación adecuados ante eventos naturales.

El líder priista en la Cámara de Diputados también ha advertido del deterioro de la seguridad en ese estado, lo que en estos momentos se puede convertir en un problema todavía más severo, si las autoridades locales no hacen lo que les corresponde

+++

El subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Raúl Paulin Hernández, inauguró en Puebla el Foro de Sistemas Cafetaleros, con la participación de más de 6 mil sembradores de café, integrantes del Programa Sembrando Vida, en 350 estands en los que exponen sus productos.

Y destacó que este Foro es la representación del trabajo y la organización de más de 124 mil campesinos que están transformando el campo mexicano con sus plantaciones de café.

A 5 años de la implementación de Sembrando Vida por parte del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, se mantiene un padrón de 451 mil 670 campesinos en 23 estados del país, que han logrado hacer productivas 1 millón 129 mil hectáreas.

Manifestó que hasta el día de hoy están constituidos más de 18 mil grupos llamados Comunidades de Aprendizaje Campesino, a través de las cuales los sembradores trabajan de manera colectiva, han consolidado sus sistemas organizativos, resuelven los desafíos productivos y construyen la confianza para fortalecer el tejido social de sus comunidades.

“Tenemos 100 mil hectáreas con plantas de café, más de 124 mil sembradores tienen cafetos en sus parcelas, y al día de hoy se tienen más de 146 millones de plantas de café con un valor de 2 mil 201 millones de pesos y la producción está estimada en 326 millones de pesos”, recalcó.

+++

Puebla es la tercera entidad más importante de este proceso, por el número de votos. Podría repetirse el caso de Durango, que perdieron la gubernatura ante el priismo, por llevar a una candidata débil. Se confiaron en Morena.

Alejandro Armenta, es el que podría ganar la gubernatura al virtual candidato de la oposición, Eduardo Rivera del PAN (va por la alianza opositora). En las encuestas casa por casa y en sitios públicos, tiene la mejor opinión y es el más conocido en la entidad.

Tiene la mejor opinión, sobre todos los aspirantes, en honestidad, respeto a las mujeres, cercanía con la gente, mayor conocimiento de l entidad y mejor percepción de cumplir con lo que promete. Además, hay una disposición para votar por él, superior a todos los aspirantes. Llevaría entre 1.5 y 2 millones de votos a claudia Sheinbaum.

Al llevar ventajas en las encuestas de las más prestigiadas empresas encuestadoras, mismas que tienen el reconocimiento del INE, obtendría un gran número de votos, muy por arriba de otros aspirantes como Ignacio Mier, quien es poco conocido personalmente por los electores.

+++

A quien le preocupa el avance de José María "Chema" Tapia como uno de los mejores posicionados aspirantes de la 4T a la presidencia municipal de Querétaro es al panismo queretano.

Ante el avance electoral de la 4T en todo el país, al panismo le preocupa perder la joya de la corona: la capital de Querétaro, y por ello han recurrido a la guerra sucia para denostar Chema Tapia, aspirante del PVEM que cobra cada vez más fuerza y reconocimiento entre los queretanos.

Aprovechando la coyuntura del huracán Otis que devastó Acapulco, se retomaron falsas acusaciones durante su paso como director del FONDEN, en la que a pesar de decenas de auditorías no se encontró nada y ha sido una de las gestiones en no recibió una sola observación por parte de la ASF.

La evidencia es que se retoman notas del 2016 y 2017, es decir, nada nuevo en los últimos CINCO AÑOS. Pues es evidente que no tienen más infundios que lanzar, más que revivir notas viejísimas.

Chema Tapia dejó de ser director del Fonden desde el 2016, es falso que exista una investigación abierta por desvío de recursos y negligencia y otras calumnias recién lanzadas en su contra

Tapia fue anunciado por Arturo Escobar y el Partido Verde para contender por la 4 T, ya que aventaja en todas las encuestas para obtener la victoria en Querétaro.

Y como dicen por ahí: El miedo no anda en burro... Cabalga en la calumnia que cuando no mancha, tizna…