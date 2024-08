Semana de enfrentamientos en la Cámara de Diputados y también en el Senado

En esta naciente Legislatura se pondrá a prueba la capacidad de la oposición para sobrevivir en medio de esa aplanadora guinda que sin duda violó cualquier ley que se le puso enfrente para conseguir la poderosa posición que tienen.

Esto por un lado, porque por el otro, más allá de las mentiras que repetirá en inquilino de Palacio Nacional en el Zócalo capitalino el domingo en lo que es sin duda el colmo del cinismo, hay que subrayar que no había ninguna necesidad de irse dejando un clima

de verdadera crispación, polarización y enfrentamiento, especialmente, con su controvertida reforma al Poder Judicial, lo que viene a confirmar que López Obrador será a partir del primero de octubre.

Tal pareciera que el de Tepetitán se regocija con las protestas de los trabajadores del Poder Judicial y no parece reparar, -porque no quiere-, en que esto derivará en un caos de proporciones inimaginables y, ¿cómo para qué dejarle a su sucesora este adverso clima? Desde ahorita se puede prever que no lo podrá controlar. Y ahí vienen los estudiantes de la UNAM, que amenazan con tomar las calles, de iunterrumpir activiades del gobierno.

Los trabajadores del Poder Judicial no están jugando con sus protestas. Para muestra, está que la juez federal Juana Fuentes Velázquez, informó a los juzgadores que ampliarán su solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra de dicha reforma que por lo visto el presidente quiere ver consumada al precio que sea y por eso tiene previsto que se apruebe y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación antes de irse a descansar.

Morena y sus aliados del Verde y PT, ya no apostaran por adherir a su bancada el tercer

senador que les hace falta para completar la mayoría calificada. Ahora le van apostar a que algún legislador despitado no se presente ante el pleno o que a la hora de votar acuda a los servicios sanitarios.

Si bien en Morena saben que tienen asegurado la compra de otro senador, como ocurrió con los perredistas, Araceli Saucedo y José Sabino, decidieron mejor apostar por el quórum con legisladores faltantes, es decir regresar las viejas prácticas que inventaron los priistas y panistas, toda vez que los dos tercios procede sobre los asistentes y no el total de 128 que integran la Cámara Alta.

Saúl Monreal en una charla explicaba que su bancada está muy comprometida en el dialogo con sus pares de la oposición. Además, asegura que ellos los de Mofrena atenderán correctamente a los senadores que militan en los partidos minoritarios.

Cómo le hacían antes las fracciones con mayoría para alcanzar los dos tercios, cuando faltaban unos tres o cuatro votos, bueno, siempre había legisladores que se reportaban enfermos, otros con accidentes menores de tránsito, otros en comisiones fuera de la Ciudad de México y los más prácticos los que salían al baño y tardaban el tiempo de votaciones, etcétera.

También estaban los arreglos oscuros, donde una bancada, se hacían los enojados abandonaban el pleno y se votaba en su ausencia.

Para Morena y sus aliados, no será problema aprobar las reformas de corte constitucional, porque solo les faltaría un voto. La apuesta es que falte uno o dos, obviamente previo arreglo a los opositores del PRI, PAN y MC.

La expectativa, entonces será quienes serán esos senadores que ofrecerán ese servicio para darle el pase automático al partido propiedad del Presidente López Obrador.

Los senadores perredistas que aceptaron incorporarse a Morena, Araceli Saucedo y

José Sabinos, se ganaron el mote de sus pares opositores como los senadores Judas, olvidando que ellos fueron apoyador por la derecha representada por el PAN y por el PRI.

Para conocer quiénes serán los nuevos Judas, basta esperar que en la Cámara de Diputados, su mandamás, Ricardo Monreal mande la reforma al Poder Judicial a votación, que puede ser la sesión del jueves próximo y, una vez con luz verde mandarla a votación a la Cámara Alta, entonces ahí se verán.

Nos comentan que la deudapública en Méxioco crecerá 2.9 puntos porcentuales del

PIB, comparado con el cierre de 2023 de 46.8 por ciento, estima la secretaría de Hacienda.

Por lo cual la administración que termina en 30 días, deejará a México endeuda endeudado.

Hacienda calcula que la deuda pública se ubicará en 49.7 por ciento del Producto Inyterno Bruito al concluir 2024, su nivel más alto en cuatro años.

Por primera vez en la historia del PAN, una mujer, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, encabezará a la bancada en la Cámara Alta.

Asimismo, el senador Enrique Vargas del Villar, del Estado de México, fungirá como vicecoordinador de la bancada panista en el Senado.

El compromiso es mantenernos unidos y leales ante cualquier circunstancia, para trabajar por un México seguro, próspero y justo, resaltó la Coordinadora parlamentaria.

En la sesión, donde se eligió a la Mesa Directiva para el primer año de trabajos de la LXVI Legislatura, el senador panista Mauricio Vila Dosal fue designado por el Pleno como Vicepresidente. El GPPAN estará integrado por las senadoras Gina Gerardina Campuzano

González, María de Jesús Díaz Marmolejo, Laura Esquivel Torres, Karen Michel González Márquez, Mayuli Latifa Martínez Simón, Ivideliza Reyes Hernández, Verónica Rodríguez Hernández, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, Lilly Téllez García y Susana del Carmen Zatarain García.

Asimismo, formarán parte del Grupo Parlamentario los senadores Ricardo Anaya Cortés, Marko Cortés Mendoza, Agustín Dorantes Lámbarri, Miguel Márquez Márquez, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Francisco Javier Ramírez Acuña, Gustavo Sánchez Vásquez, Mario Vázquez Robles y Miguel Ángel Yunes Márquez.