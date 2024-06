Son tiempos de espera para las Reformas

La llamada reforma al Poder Judicial va a tener que esperar, pues los mercados accionarios, la presión al peso, hicieron que los legisladores que participarán en las discusiones tiene que actuar con cuidado, pues saben que pueden llevar a situaciones graves la economía nacional.

El poblano Ignacio Mier, sabiendo que no le tocará participar en la Cámara baja, tuvo que dar marcha atrás en el descontón que pretendía dar a la oposición. Primero el no estara en la Cámara de Diputados sino en el Senado y tendría que esperar que se discuta entre los diputados.

“Por ahora son tiempos de esperar que concluya el proceso electoral, ya que tendremos tiempo de

generar espacios de diálogo, para escuchar a todas las partes”, habrá momentos para la discusión.

Rápido salió a dar la cara, la presidente electa para señalar que primero se dará la discusión hacia el interior de Morena sobre el llamado Plan C. Solo así pararon la inquietud de los mercados que amenazan con un deslizamiento del peso y una inflación imparable.

Los duros quieren sangre, pero los políticos sensatos del partido político en poder reconocen que “no se trata de aplicar una mayoría arrolladora, mecánica. El diálogo es lo que se requiere después de un proceso electoral” en donde el golpeteo entre todos fue brutal.

+++

Pero el mensaje a los mercados para que se tranquilicen no solo lo dio el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sino que la Presidenta Sheinbaum al nombrar a Juan Ramón de Fuente, como coordinador del equipo de Transición , tuvo que pronunciarse con un discurso muy conciliador, tratando de entender la inconformidad de algunos sectores por el resultado electoral.

+++

Movimiento Ciudadano presume que tiene dos gubernaturas muy importantes, creció en las elecciones del pasado domingo, pero no tiene una diputación de mayoría. Lograron ganar Jalisco, pero perdieron más de 15 alcaldías muy importantes.

+++

El veracruzano Dante Delgado, propietario de ese partido no tiene la seguridad de llegar de nueva cuenta en el Senado, en donde no hacía nada, solo se dedicaba a pequeñas grillas. Tampoco está seguro Luis Donaldo Colosio político con futuro, sensato, quien durante varias semanas se pronunció por ir con una oposición fuerte, capaz de ganar, pero no le hicieron caso.

Muchos jóvenes esperaban que Mariana Rodríguez esposa del Gobernador Samuel García, que tuviera el consenso para ganar la alcaldía de la ciudad de Monterrey. Fue derrotada rotundamente.

+++

Al final de cuentas, nuestra moneda fue devaluada en el mundo, porque se quiera o no, los inversionistas no ven certidumbre jurídica con a

nuncios como en de los líderes de diputados y senadores.

Pero el zacatecano Ricardo Monreal actuó como apagafuegos para matizar declaraciones de morenistas. Así calmaron un rato las aguas. Pero también está la sombra del gasto del sector público para el año próximo, pues no se ve como se ve a financiar este.

+++

El zacatecano quien fue un buen coordinador de senadores de Morena, hace su lucha para llegar con mucho poder a la Cámara Baja y que sea el coordinador, pues cuenta con experiencia, sabe negociar internamente y también con la oposición.

+++

Conforme pasan los días, comienzan a hacerse públicas las diferencia que sostuvo durante la campaña con la candidata Xóchitl Gálvez, lo que ha llevado a un alejamiento con la candidata ciudadana.

+++

Al final de cuentas, la duda sobre la elección presidencial ya quedó superada, ganó Claudia Sheinbaum, pero queda en el aire, la sobre representación en diputados y senadores.