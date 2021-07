La sucesión presidencial, tema distractor

El tema de la semana fue sin duda, la carrera presidencial rumbo a 2024 promovida por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

A unos mencionó, a otros no, pero los que no estuvieron incluidos en dicha lista, que será la primera de muchísimas, ni se sintieron ni nada porque en el fondo saben bien que todavía falta la mitad del camino y en ese tramo muchas cosas pueden ocurrir. No en balde, el propio inquilino de Palacio Nacional habló de su salud; de que es el Presidente de México más viejo. Pero la verdad sirvió para hacer a un lado los temas que interesan

Lo cierto es que esta primera “caballada” que presentó el tabasqueño, como dicen en los corrillos políticos, está muy flaca y quemada y el Presidente se tendrá que dar a la tarea de recomponer la imagen por ejemplo, del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaladísimo por la desgracia en la Línea 12, junto con la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Desde luego, en la batalla por la sucesión presidencial, en la oposición ya hay quienes se sumaron a esa tan importante carrera y son: Ricardo Anaya, el otrora famoso “joven maravilla”, quien desde hace tiempo se puso a recorrer al país y no le ha salido tan bien que digamos.

También está el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, quien en la semana que concluye, visitó al presidente López Obrador y le llevó como obsequio, libros de su autoría, así como el Plan de Trabajo con el que piensa gobernar el estado, claro, junto con su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, que ya anunció que se piensa meter en todo porque finalmente, ella llevó a su esposo a la gubernatura con aquella campaña del “fosfo fosfo”.

+++

Gabinete morelense contra las cuerdas

Desde Cuernavaca nos llegan comentarios sobre el evidente manejo irregular y poco transparente de la gestión del secretario de Desarrollo Social de Morelos, Osiris Pasos Herrera… Con gran pena, pero vuelven a poner en el candelero la eficacia y transparencia del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

La conducta de este funcionario y otros, más cercanos a él, han generado un expediente que ya está sobre el escritorio del gobernador, pero también sobre el de otros funcionarios de algunas dependencias federales, como el de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Las alertas están encendidas, porque si así está la cartera de asistencia social en el gabinete morelense del Cuau, en cuanto al manejo de los recursos de los programas sociales como “Levantemos Morelos” y de la atención alimentaria para la población vulnerable, ¡cómo andarán los demás!

Es más, nos dicen que andan en la búsqueda de despensas del programa alimentario que se pagaron, pero no que no recibió la gente de los municipios morelenses que debieron beneficiarse del mencionado programa alimentario básico.

+++

Hacia finales de agosto el presidente López Obrador quiere que se regrese a clases presencial que ya urge porque no hay nada que sustituya la escuela pues si seguimos así el daño va a ser mayor en lo emocional y lo afectivo, en lo familiar.

Que no es nada más el retraso en lo académico es que ya se necesita salir a los salones, pues la mejor terapia para los niños y para los jóvenes es la escuela y eso es lo que se tiene que hacer.

Desde luego que su apreciación es indiscutiblemente con toda razón, en los hogares mexicanos esta pandemia generó un problema mayúsculo, los que trabajan en pareja no tienen opción de sus hijos.

Anote en ese sentido la estampa repetitiva en los lugares de trabajo ver a los pequeños tomar sus clases mientras los padres despachan, operan, atienden o laboran de diferentes formas.

+++

Maestros de distintas expresiones de las 32 entidades del país agrupados en el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (SNTE), demandan la urgente renovación del sindicato, aunque ésta debe darse con piso parejo y mediante voto libre, secreto, directo y universal.

Integrantes de la Comisión Política Nacional y referentes democráticos le tomaron la palabra al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha destacado desde “la mañanera” la importancia de la democratización sindical, sobre todo cuando este aspecto se encuentra establecido en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, así como en los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo.

“No es posible que mientras el profesorado en activo y jubilados, viven en la incertidumbre sobre su estabilidad económica futura y actual, el SNTE únicamente sea ‘un adorno’, así se expresó Ricardo Aguilar Gordillo, miembro de la Comisión Político Social del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical.

+++

En el estado de Veracruz los números que alcanzó Morena en las pasadas elecciones, muestran una realidad diferente a la que se tiene de la administración de Cuitláhuac García, es decir ante las críticas de algunas voces parece que les cayó la boca y se muestra que es de los gobernadores que hicieron su tarea para Morena.

Un ejemplo de ello es que de los 20 Distritos federales ganaron 18, de 15 presidencias municipales incrementaron a 100 y entre ellos casi las más importantes como Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Pánuco y Córdova por citar algunas.

Y en el Congreso local de 30 distritos Morena ganó 26 y en pleito uno más que puede convertirlo en 27 en consecuencia contará con la mayoría calificada que le garantiza dar continuidad al proyecto del gobernador.

+++

trabajadores de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Guerrero denunciamos ante usted la corrupción del malgobierno de Héctor Astudillo Flores. Adjuntamos documentos en donde hace constar que en el periodo de 2015 a la fecha el gobierno de Guerrero fue observado por un monto de 13 mil millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Función Pública del Gobierno Federal. Hasta el momento le faltan por comprobar o solventar un monto de 3 mil millones de pesos. A escasos 3 meses de finalizar su mal gobierno.

Algunos funcionarios señalados son Héctor Apreza, Tulio Pérez Calvo, Florencio Salazar, Juan Manuel Santamaria, Rafael Navarrete, Carlos de la Peña, Daniel Pano, Ma del Carmen Lopez Olivares, Arturo Palma, Dagoberto Sotelo García, Javier Taja, Manlio Favio Pano, Jorge Alcocer, Mauricio Leyva.

+++

Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que la consulta popular del próximo 1 de agosto no es sobre juzgar a expresidentes, por lo que pidió a los actores políticos no confundir a la ciudadanía.

El consejero presidente Lorenzo Córdova detalló que la ciudadanía debe conocer que podrá votar por si quiere o no que se esclarezca las decisiones de actores políticos en el pasado.

En concreto, 93 millones de mexicanos están llamados a responder la pregunta: “¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.