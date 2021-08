No tendrán que presentar carta los padres de escolares

La decisión del presidente López Obrador para que los padres presenten a sus hijos el 30 de septiembre a clases, sin tener que llevar una carta en donde se responsabilicen por entregar a sus hijos, da tranquilidad a varios millones de personas que ni saben ni pueden hacer una carta. Quitar esa disposición fue bien aceptada por muchos, aunque existen corrientes a favor y en contra de las clases presenciales.

La carta responsiva que los padres de niños y adolescentes deben entregar en el regreso a clases es un deslinde del Gobierno de su responsabilidad en el caso de que los alumnos enfermen y/o mueran por Covid. Afortunadamente esa decisión fue frenada a tiempo.

Es como la carta que uno firma cuando se lanza en paracaídas o practica una actividad extrema; se deslinda al prestador de servicios y el usuario asume toda la responsabilidad.

En realidad no hay manera de que las autoridades de cada una de las decenas de miles de escuelas puedan aplicar un protocolo homogéneo y seguro. La diversidad de escuelas y de alumnos vuelve imposible que se lleve un control, como se esperaría, de la situación de salud de cada educando.

Recordará que en febrero y marzo se realizó un experimento en Campeche, en donde se regresó a clases en un ambiente presuntamente controlado en unas pocas escuelas seleccionadas.

Había aulas con tres alumnos y el maestro; las clases duraban dos horas y no se permitía la interrelación entre los alumnos. El ejercicio no duró ni una semana; los maestros y algunos alumnos se contagiaron de Covid.

Si eso ocurrió en un micro universo, controlado, ¿qué pasará cuando el experimento se haga a nivel macro a partir del 30 de agosto?

El Gobierno dejaba la responsabilidad de elegir a los padres si quieren que las clases sean presenciales, virtuales o mixtas; pero también el peso de aplicar el protocolo de salud en casa. Afortunadamente no prospero esa orden.

Los alumnos deben ser enviados con cubrebocas y gel -antes el antibacterial lo daban las escuelas- y vigilar, cual médicos, cualquier signo sospechoso de contagio.

Dice el senador perredista Juan Manuel Fócil Pérez. “Hay muchos lugares donde no hay ni agua en los salones y es una base fundamental para mantener la limpieza y la sanidad de las escuelas, el agua con jabón, con cloro etcétera”. Eso es lo que deben resolver las autoridades.

+++

Los gobiernos de las alcaldías no pueden compartir información con personas que todavía están sujetas a un proceso electoral, dijo el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, a los alcaldes electos de oposición, que insisten en acelerar las mesas de transición.

Batres indicó que el proceso electoral todavía no acaba y un ejemplo de ello fue la decisión del tribunal de anular una diputación federal en Azcapotzalco a una candidata de Morena, quien incluso ya había recibido su constancia de mayoría.

“En diversos tribunales están removiendo a personas que ya tuvieron su constancia de mayoría, (…), no se puede entregar información a personas que todavía están sujetas a diversos procesos electorales.

+++

El gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, es uno de varios mandatarios estatales que buscan definir su futuro político.

Por lo pronto, ya dio el primer paso: fumar la pipa de la paz con el presidente López Obrador. En su visita al estado norteño, el tabasqueño fue elogiado por Javier Corral.

Los panistas locales se sorprendieron de las palabras de reconocimiento mutuo de ambos políticos.

Dijeron los blanquiazules que ya esperaban esa actitud del gobernador, pues no pudo llevar a su amigo Gustavo Madero al poder estatal, como anhelaba. Les ganó la partida María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, quien será la nueva gobernadora de Chihuahua, el estado más grande del país.

Por supuesto, el aún mandatario Corral no pudo contener su enojo y le dio salida al aplaudir al presidente López Obrador y su política.

Surgió la idea de que el mandatario estatal podría continuar su carrera política en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Todo mundo sabe que el partido guinda está abierto para recibir a cuanto político lo desee sin importar su origen. En el Partido Acción Nacional (PAN) las pugnas internas son intensas. Se tiene la impresión de que perdió el rumbo.

¿O cómo explicar que su líder, Marko Cortés, tiene como aliados a los principales dueños de México Libre, el partido fracasado de los esposos Calderón-Zavala? Tras la derrota contundente en las elecciones presidenciales de 2018, los panistas no lograron recuperarse políticamente. En la contienda electoral intermedia alcanzaron a hacer un papel más o menos decoroso, pero no fue suficiente para hablar de una jornada victoriosa.

Sin brújula, el destino de Acción Nacional está lleno de incertidumbre que se agudiza con la actitud de Ricardo Anaya, quien pretende por segunda ocasión convertirse en candidato presidencial.

El partido blanquiazul vive, pues, tiempos difíciles, es débil su oposición al gobierno. Le hacen falta líderes. Ante esa ausencia de dirigentes, los “grillos” eternos, como de “El Jefe” Diego Fernández de Cevallos y Santiago Creel, los dos cartuchos quemados. Es posible que el guiño del gobernador Corral a Morena podría ser el anuncio de su interés por continuar su carrera política con los morenistas.

+++

“La única opción de ganarle a Morena en 2024, y estará difícil, es que se unan todos los partidos”, plantea en entrevista Demetrio Sodi, un político de amplia trayectoria que ha sido abanderado de los que ahora se han constituido como los tres principales partidos de oposición: el PRI, el PAN y el PRD.

No obstante, Sodi señala que escoger un candidato de unidad no será fácil, y en ese sentido advierte que no será un empresario, sino que tiene que ser un ciudadano que logre aglutinar a todos porque en México no hace falta un Donald Trump: “Los del PAN no van a aceptar al del PRI. Los del PRI no aceptarán a los del PAN. El PRD sí acepta a todos, es el más flexible”.

Demetrio Sodi ha sido Diputado federal del PRI, Asambleísta y Senador del PRD y Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, gracias al respaldo del Partido Acción Nacional, el cual lo postuló en 2006 a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.