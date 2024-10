Los viejos priistas no aprenden

Los viejos líderes del tricolor insisten en hacerle la guerra a Alejandro Moreno, no obstante que el campechano les ganó la pelea, no quiso darles senadurías o diputaciones, pues esa es su pelea. Han intentado todo, pero ese pequeño grupo de expresidentes de Revolucionario Institucional se les paro el reloj.

Hace dos días quisieron hacer creer que la bancada de los 15 senadores priistas, habían accedido llegar al pleno de la Cámara Alta para ayudar a Morena y sus remoras a alcanzar los 64 legisladores más uno que pide el reglamento para sesionar y que obviamente los encabezaba el campechano.

Esas voces hicieron el escándalo y soltaron en noticieros de radio que los priistas estaban ya con el partido oficial. Esto era una acusación grave, que molesto al líder del PRI y lo acusaron de venderse como sucedió con los panistas Miguel Angel Yunes Márquez.

Inventaron que si no hubiesen llegado la banda tricolor, simplemente no se hubiera celebrado la sesión, se trataba de insaculación, que por la premura del tiempo, quedaría sin efecto, pues el partido oficial no estaba completo para sesionar, por lo que requerían de la oposición. Al final, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López y otros de sus compañeros solo se rieron.

+++

Los inversiones previstas para 2025 rebasan los 20 mil millones de dólares, de acuerdo al anuncio que hicieron la Presidenta Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, titular de Economía. Fue durante la reunión que realizaron entre el sector público con empresarios, quienes explicaron que esa cifra se concentrará en cuatro proyectos económicos.

Y el dirigente empresarial Francisco Cervantes, añadió que esa cantidad podría multiplicarse y además dijo que este anunció apenas es el anunció de lo que se puede hacer entre el gobierno federal y el Sector privado.

+++

Para devolverle al campo mexicano la esperanza de un presente y un futuro con innovación, inversión y suficiencia, la senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en la que propone que se diseñen esquemas de apoyo a la comercialización para miles de productores que requieren ayuda para salir adelante.

Advirtió que es urgente devolver a los productores los apoyos necesarios para recuperar la productividad del campo. Quiero un campo con el apoyo de una Financiera Rural, “con el nombre que ustedes quieran, pero que mantenga los apoyos que ya existían”.

La legisladora priista dijo que en su propuesta se considera la diversidad regional y productiva del país, así como el apoyo para medianos productores, porque, aunque muchos “creen que un productor de 20 hectáreas es rico, en realidad apenas y le alcanza para mantener a su familia”.

+++

Y la senadora queretana Guadalupe Murguía anuncio que los panistas decidieron presentar amparos en contra de las leyes secundarias que recientemente fueron publicadas, por considerar que fue un procedimiento improvisado, al vapor, sin contar con un marco legislativo, normativo, que regulara este procedimiento.

Se rompe el principio fundamental de todo proceso electoral que está contenido en el 105 constitucional, en donde para antes de que se inicie el proceso electoral, 90 días antes, no pueden hacerse modificaciones a las leyes, no pueden emitirse leyes.

Pues bueno, este proceso de elección de jueces, magistrados y ministros inició el 16 de septiembre. Ya ha sido así de manera improvisada, sin brindar certeza jurídica de ningún tipo como se ha venido resolviendo las situaciones.

Y de igual manera queremos referirnos a la tómbola judicial que se hizo el pasado sábado y que también rechazamos por los mismos motivos.

En la sesión del jueves se presentó ya anoche el acuerdo para normar este procedimiento y bueno, fue con las mismas características, improvisación, al vapor y el espectáculo que vimos el sábado se convirtió en una verdadera kermés, kermés de rifa de bolitas.

Yo quisiera que los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional se pronunciaran en estos temas, los que quisieran hacerlo.

+++

Y en el Senado se dio trámite de primera lectura a dos dictámenes con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política: uno para fortalecer la capacidad del Estado sobre el sector energético, y otro que considera al sistema ferroviario como un área prioritaria para el desarrollo nacional.

Los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna están encaminadas a reemplazar el concepto de "empresas productivas del Estado" por el de "empresas públicas del Estado”.

Con ello, se pretende preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de electricidad al menor precio posible; además, se precisa que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea.