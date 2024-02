En algunas zonas de Guerrero mandan los Narcos

El dirigente priista Alejandro Moreno, aseguró que no hay peor etapa en la vida política de México, que la que se vive actualmente con Morena, con un país ensangrentado, con más de 180 mil homicidios y, ahora, con la clara implicación y vinculación del gobierno con el crimen organizado.

En sesión de la Comisión Política Permanente del PRI, en la que se aprobó la lista de candidatos plurinominales en el estado de Jalisco, de cara al proceso electoral federal, dijo que “como se ha señalado por voces nacionales, por periodistas, por investigaciones que se han hecho, no sólo valientes, diríamos heroicas, por mexicanas y mexicanos que nos informan todos los días, sino también ya somos una noticia internacional, donde se le vincula a este gobierno con el crimen organizado”.

“Eso no puede suceder en un país como el nuestro. Estamos perdiendo la tranquilidad, la paz y la armonía. Por eso tenemos que cerrar filas; por eso tenemos que ir juntos”, expresó en su mensaje de cierre de la reunión, celebrada a través de plataforma digital.

El primer escándalo por encuentros de miembros de la Iglesia Católica mexicana con capos del narcotráfico sacudió a los medios políticos cuando el controvertido nuncio de origen italiano, Gerónimo Prigione, reveló haber recibido en privado a los capos del narcotráfico Benjamín y Ramón Arellano Félix, quienes dominaban la estratégica plaza de Tijuana, Baja California, el punto fronterizo con mayor cantidad de cruces en todo el mundo.

A la vista de lo que ha cambiado en el país desde esos encuentros del embajador del Vaticano con los hermanos Arellano Félix, se puede decir que los sucesos de entonces no se pueden comparar con lo que ahora ocurre y una de las cosas que no ha cambiado es la relación de los jefes de la delincuencia con ministros de la Iglesia católica.

Filiberto Velázquez, sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello”, en Chilpancingo, asegura que en “ciertas zonas de Guerrero manda más el narco que el gobierno”, por eso debe sentarse con ellos para resolver los problemas.

No es la primera vez que se hacen sentir, en 2022, los rectores de universidades jesuitas advirtieron que en México se vive un Estado fallido y una crisis de seguridad, y llamaron a los ciudadanos a generar presión y exigir un alto a la violencia.

El reclamo se hizo después del asesinato de los dos curas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. La comunidad Jesuita, advirtió fuerte y claro: “los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos”.

Entonces, López Obrador acusó a los religiosos de “hipócritas”, de estar “apergollados por la oligarquía”. Incluso preguntó “¿Qué quieren los sacerdotes? La respuesta fue: una nueva estrategia de seguridad para frenar la ola de violencia que afecta al país.

Nada pasó y dos años después, los cuatro obispos de Guerrero se reunieron con líderes del crimen organizado para buscar la paz, luego de la violencia que padece el estado. Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, confirmó que es una estrategia que ha empleado durante años para proteger a la comunidad. Hoy otra vez intervienen los religiosos queriendo llevar un poco de paz a Guerrero, ante la inutilidad de la gobernadora Evelyn Salgado, que nadie la ve gobernar ni poner orden en la entidad.

No aparecen en las listas de Morena para el Senado aquellos que han sido llamados los renegados como Eruviel Ávila, Nuvia Mayorga o el propio Miguel Osorio Chong. No aparecen presuntos liderazgos del tricolor que dejaron el partido recientemente en algunos estados del país, al menos en las listas federales; quizá lo harán en las listas nominales o pluris estatales.

Tampoco apareció en la tómbola el nombre de Hugo López-Gatell, el polémico exsubsecretario de Salud, responsable del manejo de la pandemia de COVID que costó la vida a unos 600,000 mexicanos, según cálculos conservadores.

Se suponía que el doctor iría a San Lázaro por si las dudas, pero no fue requerido; le queda la lista local del Congreso de la CDMX como premio de consolación, aunque ésta también concede fuero. Falta conocer las listas del PT y el Verde Ecologista en donde podrían caber algunos de los que no tuvieron oportunidad en Morena. Ya sabemos que el Verde es el refugio “natural’’ de los tránsfugas de cualquier partido, así que no se sabrá con certeza quiénes de los expriistas o expanistas sí alcanzarán hueso en la siguiente Legislatura.

Hoy los pronósticos ofrecen una carrera parejera de las Presidenciales y del propio Congreso, tanto en el Senado que hoy está en manos de la morenista, Ana Lilia Rivera, como la Cámara de Diputados que preside la priista, Marcela Guerra.

Puede adelantar que la estrategia que utilizaron en el partido Morena con Mario Delgado de usar las casas encuestadoras para marcar una ventaja nada creíble de 30 o hasta 50 putos de Sheinbaum contra Xóchitl, prácticamente quedó sin efecto.

Bueno, anote que Mario Delgado adelantó quienes serán, sin duda los coordinadores de la nueva Legislatura, en el Senado va el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto y en la Cámara de Diputados, va Ricardo Monreal.

Morena tendrá que echar de sus mejores hombres para buscar tejer con sus pares de la oposición, pues saben que incluso pueden perder la mayoría simple con la alianza del PRI, PAN y PRD en ambas Cámaras.

Por el PRI tome en cuenta la llegada a la Cámara Alta del líder del partido, Alejandro Moreno “Alito” o del propio Manlio Fabio Beltrones, mientras que, del PAN, Marko Cortés y del PRD a Jesús Zambrano. Para San Lázaro, el PAN podría repetir con Jorge Romero.

Con la llegada de los gallones, se espera que se eleve el nivel de debates en el Senado de la República y de paso en San Lázaro, que, en la pasada 2018-2021, al tener Morena la mayoría calificada de dos tercios, simplemente se la pasó legislando de muertito.