Heidegger: la obra, el uso, el autor

El libro Heidegger in Ruins, de Graham Harman, examina la filosofía del pensador alemán Martin Heidegger, desde una perspectiva crítica que busca delimitar la influencia de la ideología nazi en los textos heideggerianos, así como el uso que de ellos se ha hecho, en diferentes momentos de la historia. Así, el libro explora la influencia de Heidegger en la filosofía y en la cultura en general, así como las críticas que se le han hecho, y presenta una lectura alternativa de su trabajo.

En lugar de seguir la interpretación convencional de la obra de Heidegger como una búsqueda de la autenticidad y la verdad en la existencia humana, Harman argumenta que la obra de Heidegger es una reflexión sobre el ser que tiene en cuenta los objetos y no sólo los seres humanos y que es la relación entre los seres humanos y los objetos lo que da forma a la comprensión del ser.

A partir de este enfoque, Harman busca desmontar las interpretaciones erróneas que la “Nueva Derecha” ha hecho del pensamiento de Heidegger para justificar prácticas discriminatorias. Sin embargo, el propio libro ofrece argumentos para cuestionar la separación entre “la filosofía” y “la ideología” del autor. De este modo se señala que “los cuadernos negros confirman que el cordón sanitario que los seguidores de Heidegger han tratado de mantener entre la ‘filosofía’ y la ‘cosmovisión’ en su obra —siempre una dudosa estratagema interpretativa— es hermenéuticamente defectuosa”.

En los días de la “cultura de la cancelación”, repensar el caso Heidegger puede ayudarnos a establecer ciertas coordenadas, pues desechar el pensamiento o la obra por el uso que se ha hecho de ella o por la conducta del autor, en mi opinión, es analíticamente incorrecto. Considero, en vez, que la interpretación del texto o la obra ha de hacerse en el contexto histórico y biográfico del autor. Así como distinguir los usos posteriores que se le hayan podido dar.

Y eso es, precisamente, lo que Harman hace en su libro. A manera de ejemplo, en el capítulo “From Beyond the Grave: Heidegger and the New Right” examina la conexión entre la filosofía de Heidegger y la llamada “Nueva Derecha” o “Nueva Derecha Europea”. Harman sostiene que la interpretación de la obra de Heidegger por parte de la “Nueva Derecha” ha sido problemática y errónea, y que sus ideas se han utilizado de manera selectiva y distorsionada para respaldar una ideología política de extrema derecha.

En específico, examina la relación entre la filosofía de Heidegger y el concepto de “etnicidad” o “identidad étnica” que defiende la “Nueva Derecha”. Harman argumenta que la idea de “etnicidad” es incompatible con la filosofía de Heidegger, que pone en primer plano la noción de “ser-en-el-mundo” y la idea de que la existencia humana está ligada a la experiencia de los objetos y no a la pertenencia a un grupo étnico o nacional.

De esta forma, Harman busca desmontar analíticamente las diferencias entre la obra, el autor y las interpretaciones posteriores. No podría estar más de acuerdo.