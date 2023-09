Hacia una nueva arquitectura global de seguridad

Sólo juntos podemos garantizar una paz justa para todas las naciones

Volodimir Zelenski

Ayer, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dio un discurso memorable en las Naciones Unidas. Lo hizo en medio de una ovación de bienvenida, entre asistentes que esperaban ansiosos su posicionamiento y, al mismo tiempo, necesitado de ayuda.

El discurso de Zelenski inició con una afirmación contundente: “Existen muchos tratados para limitar el uso de las armas nucleares, pero ninguno para delimitar el uso de otras armas, tan peligrosas y dañinas como ésas”.

Zelenski dijo que: “La historia ha demostrado que Rusia es un factor clave del problema en el riesgo de una guerra nuclear”, y que “los terroristas no tienen derecho a controlar armas nucleares. Cada década, Rusia lanza una nueva guerra. De no ser por Rusia, las armas químicas no se hubieran utilizado en Siria”. Con esto, utilizó las palabras que ubican al gobierno de Putin como un enemigo global.

Zelenski añadió que Rusia ha utilizado cuatro tipos de armas letales que no están prohibidas en ningún tratado, pero que causan terribles daños a los países: la alimentación, la energía, los niños y la propia Ucrania.

Zelenski apuntó que “desde el inicio del conflicto, los puertos ucranianos han sido atacados por Rusia para evitar la comercialización y crear desabasto en el mundo. Con esto, se merma la economía de un país que vive bajo el ataque de una invasión inválida”. Esto ha creado escasez de alimentos en los mercados mundiales, desde África hasta el sudeste de Asia.

En segundo lugar señaló “la utilización de la energía como arma. El gas y el petróleo han sido factores para debilitar a otros países. Hoy, además, Rusia utiliza la energía nuclear para amenazar la estabilidad mundial. Por ejemplo, Rusia atacó nuestra planta nuclear y ahora chantajea con el peligro de las radiaciones”.

La tercera arma han sido los niños. Se han realizado secuestros masivos de niños para debilitar a las familias y romper a la sociedad ucraniana. Además, dijo Zelenski, que están siendo adoctrinados y que eso será nocivo para toda Europa. Señaló que: “La CPI emitió una orden de arresto en contra de Putin por esto, pero el tiempo sigue pasando. ¿Qué va a pasar con ellos? Esto es un genocidio”.

Finalmente, Zelenski dijo que Rusia utiliza a Ucrania como arma en contra del resto del mundo. Y como un chantaje para seguir violando derechos humanos.

En ese sentido, Zelenski cerró con una frase que pasará a la historia: “Utilizar el odio como un arma es un crimen en contra de toda la humanidad. Y eso, es simplemente inadmisible”.

Tendríamos que pensar que los nuevos tiempos exigen nuevas comprensiones, nuevos documentos y nuevos acuerdos. Reinventarse con racionalidad es una exigencia actual. Y el chantaje no es una moneda de cambio aceptable entre personas civilizadas.