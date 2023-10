The quiet girl (La niña callada)

“When i look I am seen, so I exist”

(Cuando miro, soy visto, por tanto, existo)

Donald Winnicott, 1967

En un artículo publicado en 2019, Steven Stern describe la secuela traumática de la identificación del niño con la negación de los padres. El autor describe este trauma como vivir en un mundo sin aire, una metáfora para explicar la situación intrapsíquica del niño que ha crecido en circunstancias extremas de falta de reconocimiento. Las secuelas del trauma son dos:

1.Identificación con el agresor: debe ser verdad lo que dice que soy, lo que piensa de mí. Si me ignora es porque no tengo nada valioso para mirar.

2.Escisión de la personalidad : estos niños tienen que disociarse para poder lidiar con el ambiente de negligencia, de agresión y maltrato.

Stern afirma que estos niños ignorados por padres negligentes, sienten la necesidad y la preocupación inconsciente de convertir a los padres reales en unos padres que finalmente reconozcan su existencia.

La niña callada (Colm Bairead, 2022) es la historia de Cáit, una niña de nueve años que vive en la Irlanda rural en 1981, en un hogar caótico, con una madre exhausta, embarazada por enésima vez, un padre que bebe, no trabaja y no pierde oportunidad para maltratar y muchas hermanas mayores que ella. Cáit es una niña que moja la cama, que vaga durante horas, se pierde y que ha encontrado en el silencio la forma de protegerse.

La enuresis, orinarse en la cama después de los siete años, se considera un síntoma que puede tener causas emocionales como el estrés y la ansiedad. A veces, hacerse pipí en la cama es visto como un signo inconsciente de que la casa no es percibida por el niño como un lugar seguro. Puede ser por el divorcio de los padres, negligencia, abusos, alcoholismo, etc. Algunos estudios indican que el abuso sexual es un factor de riesgo importante para desarrollar enuresis.

Cáit parece disociada, ausente y al mismo tiempo, es muy observadora. Sus padres deciden mandarla a pasar el verano con una prima lejana de su madre y su marido. Eibhlin y Seán son una pareja sin hijos, en sus cincuenta, que le enseñan por primera vez a Cáit lo que es la bondad y el cuidado. La niña observa, incrédula, que una casa puede estar limpia, ordenada, una granja bien administrada y que existe una adulta amable y considerada que le pregunta qué quiere. Al ser vista, incorporada a las tareas cotidianas, aprende habilidades para la vida pero sobre todo siente que existe por primera vez. Podemos ver a Cáit experimentar una felicidad desconocida. Sus tíos no son efusivos pero son sinceros, auténticos, buenas personas, tristes, que encuentran en Cáit la oportunidad de volver a amar. La delicadeza de ambos contrasta con la vida salvaje, caótica, llena de abuso y negligencia que la niña vivía con sus padres. El silencio de Cáit puede ser síntoma de abuso pero también signo de inteligencia, como Seán le dice: “Mucha gente pierde la oportunidad de no decir nada”.

The quiet girl es una historia sobre el poder transformador de la bondad y los cuidados que cambian la vida de una niña para siempre. Es una película impecable, bella, dulce y esperanzadora, que sostiene que otra vida mejor es posible. Se puede ver en Prime.

