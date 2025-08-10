Esto le pasa a tu cuerpo si tomas MÁS de dos litros de agua

Es importante saber qué pasa si tomas más de dos litros de agua

Beber agua es fundamental para la salud y el buen funcionamiento del organismo. La hidratación adecuada ayuda a regular la temperatura corporal, transportar nutrientes, eliminar toxinas y mantener la piel saludable.

Sin embargo, ¿qué sucede si se bebe más de 2 litros de agua al día? ¿Es siempre beneficioso o puede haber riesgos?

La cantidad recomendada de agua

Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, la cantidad diaria recomendada de agua para la mayoría de adultos es aproximadamente 2 litros o 8 vasos al día.

Esto puede variar dependiendo de factores como la edad, peso, actividad física, clima y estado de salud.

La UNAM también recomienda que la ingesta de líquidos sea suficiente para mantener la orina clara o ligeramente amarilla, señal de una buena hidratación.

¿Beber más de 2 litros es siempre mejor?

En general, beber más de 2 litros de agua no suele causar problemas para personas sanas, siempre y cuando la ingesta sea gradual y el cuerpo tenga oportunidad de eliminar el exceso de líquidos.

Sin embargo, existen casos y condiciones donde un consumo excesivo puede ser perjudicial.

Riesgos de beber demasiada agua: la hiponatremia

Tomar agua en exceso puede causar un desequilibrio en los niveles de sodio en la sangre, conocido como hiponatremia. Este trastorno ocurre cuando el cuerpo diluye demasiado el sodio, lo que puede provocar síntomas como:

Náuseas

Dolor de cabeza

Confusión

Fatiga

En casos graves, convulsiones o coma

La Clínica Mayo explica que la hiponatremia es más común en atletas que consumen grandes cantidades de agua durante competiciones o en personas con problemas renales o ciertas condiciones médicas.

¿Quiénes deben tener cuidado con el consumo de agua?

Personas con problemas renales, cardíacos o enfermedades crónicas deben consultar a un médico sobre la cantidad adecuada de agua que deben beber diariamente.

Además, los deportistas o personas que realizan ejercicio intenso deben equilibrar la hidratación con electrolitos para evitar riesgos.

¿Cómo saber si estás bebiendo la cantidad correcta?

La forma más sencilla es observar el color de la orina. La UNAM y Harvard coinciden en que una orina clara o ligeramente amarilla indica buena hidratación. Orina muy clara puede ser señal de exceso de agua, mientras que orina oscura puede indicar deshidratación.

Además, escuchar al cuerpo: la sed es un buen indicador natural de cuándo beber agua.

Beneficios de mantenerse hidratado sin excesos

Mantenerse hidratado adecuadamente ayuda a mejorar la concentración, prevenir el estreñimiento, regular la temperatura y apoyar las funciones renales.

Beber agua con moderación y en función de las necesidades individuales es la clave para aprovechar estos beneficios sin riesgos.