México se acerca a periodo “interepidémico"; OPS pide no bajar la guardia

Ante la baja que se ha observado en los casos confirmados de COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), afirmó que México se acerca a un periodo interepidémico.

Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para COVID-19 de la OPS, confirmó que durante las últimas seis semanas se ha registrado un descenso en los indicadores pandémicos, como lo dio a conocer la Secretaría de Salud este martes.

Durante la conferencia semanal precisó que, al comparar la última semana con la previa, la baja observada fue de 36 por ciento en los casos activos; de 17 por ciento en las defunciones y del 17 por ciento y 9.7 por ciento en la ocupación de camas generales y con ventilador, respectivamente.

LEER MÁS Así será el Festival de la Primavera 2022 en CDMX

A pesar de esto, hizo un llamado a “no aflojar las medidas preventivas, no farmacológicas en el país”, pues no descartó la posibilidad de que surjan nuevas variantes y que la pandemia se reactive “dado la inestabilidad de la situación”

Por otra parte, Carissa Etienne, directora de la OPS destacó que “la COVID-19 está aquí, seguramente, para quedarse. Debemos aprender a vivir con el virus y adaptarnos rápidamente a los cambios nuevos y debemos hacerlo manteniéndonos al día y manteniendo las pautas de salud pública”.

Apuntó que la región de las Américas se ha visto afectada de una forma “desproporcionada”, pues el registro de 2.6 millones de muertes es la cifra más elevada comparada con cualquier otra región del mundo.

LEER MÁS Mujeres se adueñaron de las calles en marcha por el 8M: Activistas

“Prácticamente todas las mitad de muertes en todo el mundo se dieron en las Américas, a pesar de que esta parte del mundo alberga a menos del 13 por ciento de la población mundial”, resaltó.

Además, señaló que varios países han comenzado a dejar atrás las medidas básicas de prevención, por lo que advirtió que “Ómicron todavía está entre nosotros y esta pandemia es imprevisible, debemos aprender de las lecciones de los últimos dos años para actuar rápidamente ante el surgimiento de una nueva variante o ante brotes entre aquellos que siguen siendo vulnerables”.

Precisó que 248 millones de personas aún no han recibido la dosis de la vacuna en la región, principalmente aquellas que habitan en zonas rurales o de difícil acceso y puntualizó que sólo 14 países alcanzaron una cobertura del 70 por ciento de inmunización a su población.

lemm.