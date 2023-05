Mujeres solteras y sin hijos son más felices que las que sí son mamás, afirma experto

La sociedad ha puesto diversos estereotipos a las mujeres, quienes durante muchos años han sido señaladas para cumplir con lo que "deben ser", tal es el caso con la maternidad, que a lo largo del tiempo ha sido impuesta , ya que si una mujer decide no tener hijos le indican que está mal o que se "va arrepentir".

Lo anterior es producto de una sociedad patriarcal y misógina , en la cual las mujeres están en desventaja, porque para que se vean "realizadas" deben cumplir con los mandatos de género que son "todas aquellas disposiciones, órdenes, preceptos, prescripciones o decisiones sobre nuestras vidas, que recibimos de las personas que se encargaron de nuestra crianza, y que nos indican cómo tenemos que sentir, pensar y actuar ", de acuerdo con la antropológa Yolanda Aguilar, que lo explica en un material audiovisual llamado Escuela de Formación para la Democracia.

Por su parte con la visibilización cada vez más del feminismo, las mujeres han hecho escuhar su voz y se habla de las cosas injustas que viven en el día a día. En el caso de la maternidad surgieron consignas como "madre por decisión y no por imposición".

En ese sentido Paul Dolan, profesor de la London School of Economic, en su libro llamado Happy Ever After: Escaping The Myth of The Perfect Life (Felices para siempre: escapando del mito de la vida perfecta), habla sobre la estructura tradicional .

En su texto que presentó en el Hay Festival, afirmó que las personas casadas solo son más felices que otros subgrupos si su cónyuge está en su habitación y que "cuando se les pregunta qué tan felices son, cuando el cónyuge no está presente, la respuesta es: maldito miserable".

"Tenemos algunos datos longitudinales buenos que siguen a las mismas personas a lo largo del tiempo, pero voy a hacer un gran daño a esa ciencia y solo decir: si eres un hombre, probablemente deberías casarte; Si eres mujer, no te molestes", enfatizó el autor.

Asimismo reveló que los hombres son quienes salen más beneficiados con el matrimonio porque los hace estar en "calma", porque ganan más y toman "menos riesgos", sin embargo, las mujeres solo tiene que aguantar hasta que mueren y aseveró que quienes están solteras viven más años.

