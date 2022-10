¿Sabes qué son los Cuidados Paliativos?; aquí te lo decimos todo

Cuidados Paliativos es una especialidad muy noble y compleja porque no es aquella que busca salvarte a toda costa sino aquella que prioriza tu calidad de vida; te acompaña en enfermedades mortales.

Los Cuidados Paliativos tienen el enfoque de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Incluye la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales.

Se estima que 40 millones de personas en el mundo necesitan de Cuidados Paliativos cada año, debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas y no transmisibles, sin embargo son pocos los que recurren a esta especialidad y los que llegan a hacerlo suelen acercarse en una etapa final de la enfermedad.

te puede interesar OMS emite alerta por jarabes fabricados en India tras la muerte de 66 niños en Gambia

La doctora Miriam Benavides, geriatra, especialista en Cuidados Paliativos y directora de MediGer, compartió a La Razón un poco de esta especialidad a propósito del 8 de octubre día de los Cuidados Paliativos, pues cree en el poder de la sensibilización social para lograr la integración de esta especialidad en el sistema de salud.

- ¿Qué son los Cuidados Paliativos para ti?

Los Cuidados Paliativos para mí son los cuidados que dan la oportunidad a las personas para disfrutar cada día sin importar las condiciones o procesos difíciles por el que estemos pasando; es un acompañamiento continuo que requiere la familia desde el inicio y hasta el final de la enfermedad.

- ¿Qué te motivó a especializarte en Cuidados Paliativos?

Mi interés por los Cuidados Paliativos inició durante mi formación de la especialidad de Geriatría en un hospital público. Durante los primeros años pasamos por el área de Medicina Interna y me di cuenta como la gente sufría a pesar de todos los tratamientos que supuestamente debía salvar su vida. Muchas veces los pacientes fallecían con dolor o sufrimiento a pesar de todos los esfuerzos. En ese momento supe que algo se debía hacer.

Los Cuidados Paliativos fue la respuesta a esa inquietud; uno de mis más preciados maestros fue quien me enseñó y desde entonces me he dedicado a aprender sobre esta materia. Me he comprometido a mejorar la calidad de vida de los pacientes que están pasando por alguna enfermedad difícil.

Los Cuidados Paliativos involucran un acompañamiento continuo que requiere la familia del enfermo desde el inicio y hasta el final de su vida Foto: Especial

- ¿Cómo saber que es tiempo de decidir visitar a alguien con esta especialidad?

En un inició los Cuidados Paliativos fueron creados por la doctora Cecili Saunder en los 90´s con la idea de manejar casos oncológicos, sin embargo, a través de los años se ha actualizado la información y hoy sabemos que los Cuidados Paliativos son:

Para todo tipo de enfermedad que pone en peligro la vida. Sobre todo enfermedades de órganos: insuficiencia cardiaca, renal, hepática, incluso la demencia en sus etapas más avanzadas, cáncer, VIH, entre otras No son exclusivos del final de vida. Desde hace más de una década se estableció que los Cuidados Paliativos no eran una decisión dicotómica entre tener cura o no, hoy el abordaje por Cuidados Paliativos se recomienda desde el momento del diagnóstico de alguna enfermedad que pone en peligro la vida

El tiempo y la gravedad de la enfermedad son los factores que determinarán la necesidad de los Cuidados Paliativos.

- ¿Cómo nos ayuda y cuáles son los beneficios?

Los beneficios de iniciar de manera temprana es que se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, establecer metas de tratamiento, y conocer los deseos de los pacientes sobre sus intervenciones y limitaciones terapéuticas. Es frecuente que al final de la vida los familiares se vean en aprietos sobre la toma de decisiones, ya que nunca se dieron la oportunidad de platicar sobre sus preferencias al final de la vida.

Los Cuidados Paliativos no sólo implica manejar el dolor físico; se hace un abordaje del dolor total. De acuerdo Cecili Sauderns, esto es un enfoque no sólo físico, sino que las personas también pueden sufrir por problemas familiares, sociales, psicológicos e incluso espirituales.

Por espiritual no me refiero a la religión, sino al sentido personal que le damos a nuestra existencia y a la vida misma, a nuestra necesidad de trascender en nuestra familia y/o sociedad, así como darle un significado a nuestra vida y/o sufrimiento.

te puede interesar Premio Nobel de la Paz para Ales Bialiatski y 2 organizaciones de DH de Rusia y Ucrania

- ¿Se contrapone con los diagnósticos o tratamientos que estamos realizando?

No, no se contrapone con los tratamiento curativos, estos se pueden dar al mismo tiempo. Los Cuidados Paliativos tienen la finalidad de tratar síntomas, inclusive síntomas propios de los mismos tratamientos curativos.

- ¿Dónde puedo encontrar a un doctor con esa especialidad?

Hoy en día la Secretaría de Salud solicita a todas las Unidades Hospitalarias, públicas o privadas, contar con un equipo de Cuidados Paliativos, no obstante no todos los hospitales cuentan con este servicio, sin embargo, es importante buscar en las instituciones cercanas a nosotros de manera intencionada estas especialidades.

- ¿Cómo ayuda a un familiar de paciente?

La familia de los pacientes es uno de los pilares más importantes, ya que son los cuidadores principales y muchas veces el sustento del paciente. Durante la consulta se debe de abordar tanto el bienestar del paciente, como el de la familia, inclusive en ocasiones es importante canalizar con psicología para valorar datos de sobrecarga de cuidador o depresión, así como trabajar los duelos de manera anticipada. De manera conjunta se da un abordaje a la familia que puede sufrir.

te puede interesar Nobel de Física para la comunicación cuántica

- ¿Qué tipo de enfermedades mortales te has enfrentado en tu vida profesional?

Debido a mi enfoque de Geriatría y Cuidados Paliativos, es frecuente encontrarme con pacientes con diagnósticos como cáncer, demencia, y falla orgánica.

- ¿Cuál ha sido el caso más complejo y por qué?

Lo más complicado que me toca atender es cuando los familiares me buscan muy al final de vida del paciente, por lo que las intervenciones que podemos dar son muy limitadas, ya que es cuestión de horas para que el paciente fallezca. De ahí recalcar la importancia de acudir a los Cuidados Paliativos desde mucho antes de que la enfermedad sea muy avanzada, ya que eso nos permite planear y brindar atención al paciente y la familia de manera adecuada, como lo merece el paciente y la familia.

Entre los pacientes adultos que pueden verse beneficiados de los Cuidados Paliativos están aquellos diagnosticados con cáncer, accidente cerebro vascular, demencias como la enfermedad Alzheimer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, insuficiencia cardíaca, renal o hepática irreversible y VIH/SIDA.

Los equipos de Cuidados Paliativos pueden apoyar a las familias cuando tienen que tomar decisiones difíciles.

Entre el 38% y el 74% de individuos que muere por enfermedades necesitan de Cuidados Paliativos, con una importante variación entre países.

LRL