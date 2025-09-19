El MAF conmemora 40 años de los sismos de 1985

A cuatro décadas del sismo del 19 de septiembre de 1985, el Museo Archivo de la Fotografía (MAF) inauguró la exposición A 40 años de los sismos de 1985, que presenta por primera vez imágenes que no sólo reflejan la magnitud de la tragedia, sino también la organización y la solidaridad de la sociedad civil ante el desastre. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre y tiene entrada libre.

Entre las fotografías inéditas que se exhiben, se puede ver la participación de la ciudadanía en la colocación de una ofrenda en el Zócalo capitalino durante el Día de Muertos para recordar a las víctimas, el colapso del Hotel Regis en avenida Juárez y otros edificios emblemáticos dañados en Calzada San Antonio Abad, por mencionar algunas.

En entrevista con La Razón, Lizbeth Ramírez Chávez, directora del MAF, señaló: “Me enorgullece que sean fotos de nuestro archivo. Es un trabajo que hicieron fotógrafos y fotoperiodistas; es el momento de mostrarlo. No podemos dejar pasar esta tragedia a 40 años de la conmemoración. La muestra es pequeña, son 15 imágenes en total, pero es una oportunidad única para mostrar parte de nuestro acervo”.

La directora también relató cómo nació el museo: “El MAF se fundó en 2012. Este edificio originalmente se iba a usar como casa del regente, pero se decidió convertirlo en un museo. Se trasladaron al archivo histórico cientos de miles de fotografías que estaban almacenadas, y se acondicionó el inmueble para resguardar negativos, placas y rollos. Hoy contamos con más de dos millones de archivos, entre negativos, placas de vidrio y rollos de fotógrafos que trabajaron para la ciudad”.

Las imágenes que se exhiben destacan la resiliencia de los habitantes de la Ciudad de México y la organización solidaria que surgió frente a la emergencia: estaciones de auxilio improvisadas, centros de acopio y brigadas de búsqueda y rescate.

También se puede observar la labor de rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, bomberos, binomios caninos y los Topos, grupo de auxilio que surgió tras el sismo que salvaba vidas introduciéndose entre los escombros con sus propias manos ante la falta de herramientas.

La exposición se puede ver en el edificio ubicado en República de Guatemala número 34, Centro Histórico.

El MAF conmemora 40 años de los sismos de 1985 ı Foto: Museo Archivo de la Fotografía