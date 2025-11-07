Garantizamos la igualdad de oportunidades desde nivel preescolar para que todos sigan estudiando

La Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México creado en la actual administración y es el segundo piso de lo que fue la Beca para el Bienestar de Educación Básica Benito Juárez.

Mientras esta última estaba focalizada a estudiantes en condiciones de pobreza, la nueva beca es universal, es decir, se otorgará a todas y todos los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de planteles públicos.

Así, el número de beneficiarios de la Beca Rita Cetina pasó de 5.6 a 8.8 millones, un aumento del 58.2 por ciento. En secundaria pública, los apoyos pasaron de 1.9 a 5.2 millones de becarios.

Me ha ayudado mucho a mí y a mi mamá para comprar mis zapatos, mis libros y para ayudar en los gastos de la casa Isaac, alumno de secundaria en Toluca



La cobertura actual abarca desde el nivel inicial hasta secundaria: dos mil 65 niñas y niños de nivel inicial, 423 mil 93 de preescolar, tres millones 189 mil 802 de primaria y cinco millones 249 mil 488 de secundaria. En 2026 se alcanzará la universalidad con este apoyo.

El objetivo de la beca es apoyar económicamente a las familias para fomentar la permanencia escolar de las niñas y niños, así como la conclusión de sus estudios, disminuyendo la deserción escolar en todos los niveles.

Entre sus puntos clave, destaca que promueve la equidad e inclusión en la educación básica, además de que genera esperanza y autoestima en niños, adolescentes y jóvenes.

Este apoyo nos ha ayudado a comprar algunas cosas personales para mi hijo, completar sus uniformes y enfocar los recursos Samantha, mamá de Isaac



Otro de sus beneficios es que contribuye a la igualdad de género, favoreciendo la permanencia de niñas en la escuela y fomenta la participación de las comunidades indígenas en el sistema educativo, al poner el énfasis en niñas, poblaciones vulnerables y zonas marginadas. Finalmente, impulsa una cultura de educación como derecho y no como un privilegio

La Beca lleva el nombre de Rita Cetina en honor a la maestra, escritora y feminista yucateca pionera en la educación de las mujeres en México, que vivió entre 1846 y1908, quien como directora del Instituto Literario para Niñas, influyó en generaciones de luchadoras sociales, incluida Elvia Carrillo Puerto. Su legado la posiciona como una precursora del feminismo en México.