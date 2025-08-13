Educación digital: el auge de plataformas de aprendizaje

En un mundo cada vez más conectado, la educación se transforma. Lo que antes requería presencia física, ahora se aprende desde cualquier rincón.

Con plataformas como Coursera, Domestika y Grow With Google, se consolida un nuevo ecosistema educativo más accesible, versátil y diverso que nunca.

Fundada en 2012 por los profesores de Stanford Andrew Ng y Daphne Koller, Coursera se ha convertido en uno de los referentes mundiales de los MOOC (Massive Open Online Courses). Agrupa miles de cursos ofrecidos por más de 300 universidades y empresas colaboradoras.

Desde certificaciones profesionales hasta grados completos, destaca el hecho que muchos cursos se pueden comenzar de forma gratuita, aunque obtener un certificado suele requerir pago o solicitud de ayuda financiera. En la plataforma podrás encontrar cursos para todas las necesidades, desde áreas médicas, artes y humanidades.

4 mil 590 es el costo de la plataforma Coursera por su plan anual

Grow With Google es una iniciativa creada para ofrecer formación digital gratuita y de paga. Cuenta con diversos cursos en áreas como marketing digital, análisis de datos, SEO y desarrollo profesional.

Cualquiera con conexión puede aprender habilidades digitales demandadas sin desembolso económico grande, lo que lo vuelve ideal para emprendedores, pequeñas empresas y personas que buscan reorientar su carrera.

Domestika se ha ganado el reconocimiento como plataforma de referencia en creatividad. Se destaca por la alta calidad de producción audiovisual de sus cursos, impartidos por profesionales reconocidos en diferentes áreas.

Aunque la mayoría de sus cursos son de pago, ya sea mediante suscripción o compra individual, la experiencia inmersiva y el enfoque en proyectos visuales prácticos justifican su popularidad entre creativos y entusiastas del arte digital.

Algunas de las ventajas de aprender mediante plataformas en línea son la accesibilidad y flexibilidad, pues estudiar desde casa quita la necesidad de desplazamientos y cumplir con horarios rígidos.

Además plataformas como Coursera o Google actualiza sus contenidos con tendencias como IA, ciberseguridad o gestión digital, alineándose a demandas laborales reales, por lo que los certificados que ofrecen aumentan el valor curricular.

La educación digital ya no es un complemento: es una corriente principal. En paralelo, el uso de Inteligencia Artificial en la educación comienza a redefinir la experiencia de aprendizaje haciéndola más personalizada y eficiente.