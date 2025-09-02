Apple Event 2025: ¿Cuándo y dónde ver el lanzamiento del iPhone 17 en vivo?

Se anunció de manera oficial el Apple Event, evento en donde empleados, clientes e invitados especiales, así como los fanáticos de la marca conocen los detalles sobre los próximos lanzamientos de la compañía, incluyendo ahora el del iPhone 17.

El Apple Event se llevará a cabo en el Apple Park en Cupertino, un campus bautizado popularmente como “la nave espacial” por su arquitectura circular. Esto ya se ha convertido en el sitio predilecto de la empresa liderada por el CEO Tim Cook.

Architectural details of the Apple Park on film pic.twitter.com/a8BwuCYviw — d (@dishk15) September 20, 2024

El sitio alberga espacios icónicos como el Steve Jobs Theater, un auditorio subterráneo de última generación en el que se puede atender tanto al público presencial como al digital.

¿Dónde y cuándo ver el Apple Event?

El Apple Event es el acontecimiento más esperado de la compañía y uno de los más seguidores en la industria tecnológico a nivel global. El escenario presenta sus principales novedades de hardware y software.

Se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre. El evento comenzará a las 10:00 (PT). Te compartimos cuándo podrás ver el evento de Apple en vivo, de acuerdo con los diferentes husos horarios.

Argentina y Brasil: 14:00

Perú y Colombia: 12:00

Washington y Venezuela: 13:00

México: 11:00

España: 19:00

The iPhone 17 launches this month 🔥 pic.twitter.com/MrOnhjJVE6 — Apple Hub (@theapplehub) September 1, 2025

En el evento, conoceremos el nuevo ecosistema de equipos de la compañía, cuyos detalles han surgido poco a poco a través de diversas filtraciones y rumores que anticipan importantes novedades en toda la gama que podrían darle un nuevo aire a la empresa.

Por lo general, este es un espacio para revelar detalles del iPhone, así como de otros productos de Apple, como el Apple Watch, los AirPods y, en ocasiones, nuevas versiones de iPad o MacBook.

También suele ser la oportunidad de presentar nuevas versiones de iOS, iPadOS, watchOS y macOS, que llegan con mejoras de seguridad, productividad y personalización.