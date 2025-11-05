Sonos Era 100: ¿realmente una maravilla?

En el competido mundo del audio inteligente, pocas marcas logran mantener el prestigio y la confianza que Sonos ha construido durante años. Su modelo Era 100, aunque no es nuevo en el mercado, sigue siendo mencionado entre las mejores bocinas de su categoría. ¿La razón? Una combinación de diseño elegante, sonido potente y facilidad de uso que le ha permitido mantenerse vigente frente a opciones más recientes.

Desde el primer contacto, la Sonos Era 100 destaca por su apariencia minimalista: compacta, con líneas suaves y un acabado sobrio que se integra fácilmente en cualquier espacio. Pero más allá de la estética, el verdadero atractivo está en su interior. Su sistema acústico cuenta con dos tweeters inclinados y un woofer central diseñados para ofrecer un sonido estéreo nítido y envolvente, características que se perciben incluso en habitaciones medianas sin necesidad de un volumen alto.

El Dato: La bocina promete ser resistente a la humedad por lo que es recomendable para diversos climas.

La instalación es sencilla y pensada para usuarios de cualquier nivel técnico. Si es tu primer producto Sonos, sólo basta con descargar la app Sonos desde la App Store o Google Play, conectarla a una red WiFi y seguir los pasos en pantalla. La aplicación detecta automáticamente la bocina y guía todo el proceso de configuración.

Uno de los puntos fuertes del sistema es la posibilidad de ajustar el sonido mediante la tecnología Trueplay, que adapta la ecualización según la acústica de la habitación. Este detalle, que emplea los micrófonos del dispositivo, marca la diferencia en la experiencia auditiva. No obstante, para quienes prefieren no usar asistentes de voz que se encuentran integrados o deseen más privacidad, es posible desactivar los micrófonos con un interruptor físico ubicado en la parte posterior.

En cuanto al control, ofrece varias alternativas. La app, incluye controles táctiles en la parte superior que permiten reproducir, pausar, cambiar de canción o ajustar el volumen con gestos simples. La navegación es intuitiva y fluida, ideal para quienes no desean depender siempre del teléfono.

Sonos Era 100: ¿realmente una maravilla? ı Foto: Especial

Su conectividad múltiple es otro punto a favor. La Era 100 funciona tanto con WiFi, para obtener la mejor calidad de audio, como con Bluetooth, además también incluye una entrada USB-C, que amplía las posibilidades de conexión con otros dispositivos.

Durante las pruebass, cumplió con lo que promete: sonido envolvente, graves controlados y un equilibrio tonal.

El único punto débil es su dependencia de la corriente eléctrica, ya que no cuenta con batería interna, lo que dificulta moverla con frecuencia de un lugar a otro, además de necesitar estar a cierto espacio mínimo de las paredes para una mejor ecualización.

Con un precio aproximado de $4,399 pesos en la página oficial de Sonos, la Era 100 no es una opción económica, pero sí una inversión sensata para quienes buscan calidad de audio, conectividad y diseño en un solo dispositivo. En definitiva, no es solo una bocina bonita: es una experiencia sonora sólida, moderna y confiable.