Amor en tiempos de algoritmo: Revoluciona las relaciones Sociales

El amor ha cambiado. Lo que antes era esperar a que alguien pasara frente a ti, sonreír y cruzar algunas palabras, hoy puede comenzar con un swipe a la derecha o una conversación en línea a medianoche. A medida que se acerca el 14 de febrero, también conocido como Día de San Valentín, vale la pena reflexionar sobre cómo Internet, y en particular las redes sociales y la mensajería digital, ha transformado la manera en que nos conectamos, amamos y a veces nos alejamos.

EL DATO: EN MÉXICO cada vez más personas refieren haber conocido a sus parejas actuales gracias a redes sociales o bien directo en una aplicación de citas.

Lejos quedaron las cartas escritas a mano o los encuentros inesperados en un café; vivimos en una era donde los algoritmos, las notificaciones y las pantallas moldean emociones, expectativas y dinámicas de pareja, tanto de manera positiva como desafiante.

En las últimas dos décadas, Internet ha consolidado una revolución silenciosa en la manera de construir relaciones personales y románticas. Antes del auge de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, la mayoría de las parejas se conocían a través de redes sociales físicas, como amigos en común, trabajo o eventos sociales, y las interacciones se daban cara a cara. Sin embargo, con el establecimiento de plataformas digitales y redes sociales, ese patrón se vio abruptamente transformado.

Estudios recientes señalan que la forma en que se conocen parejas y se expresan los sentimientos ha cambiado radicalmente con la llegada de las redes sociales e Internet. Ahora, cada publicación, cada “me gusta” y cada mensaje puede convertirse en un primer paso para una relación que puede evolucionar con el tiempo.

EL TIP: EN CASO de acudir a una cita acordada por aplicación es recomendable seguir pasos de seguridad; como verse en lugar público.

De acuerdo con la investigación académica, las plataformas digitales han ampliado el abanico de posibilidades para conocer personas, permitiendo que individuos de diferentes lugares, culturas o estilos de vida conecten entre sí de maneras que antes eran prácticamente imposibles. Esta expansión digital ha facilitado encuentros que tal vez nunca habrían ocurrido, transformando profundamente el romantisismo.

Aunque muchos celebran la facilidad con la que ahora podemos conocer a nuevas personas, el impacto de la digitalización sobre las relaciones humanas no es unívocamente positivo. Las redes sociales han generado una especie de modernidad líquida en las relaciones: por un lado, fomentan la conexión constante y el acceso inmediato a otras personas, pero por otro, pueden promover superficialidad y una comprensión fragmentada de la intimidad.

Este doble filo se observa en comportamientos como el phubbing, término que describe la acción de ignorar a una persona presente en un espacio físico en favor de la pantalla del teléfono. Este fenómeno se intensifica particularmente en las parejas, donde la atención se divide entre la persona al lado y las notificaciones digitales, debilitando la comunicación presencial y generando tensión.

15 | Por ciento de las personas tiene al menos una cuenta activa en una app de citas en México

Además, la omnipresencia digital puede influir en cómo se percibe la relación. El acceso constante al perfil del otro, las expectativas generadas por imágenes idealizadas en redes sociales o la comparación con vidas ajenas pueden generar inseguridades, celos o ansiedad dentro de la relación. El resultado no siempre es saludable: para muchos, medir la atención o el afecto en función de likes o respuestas instantáneas puede distorsionar lo que debería ser una expresión genuina de cariño.

Pese a los desafíos, Internet también ha sido una herramienta poderosa para fortalecer relaciones, especialmente cuando la distancia física es un obstáculo. Las videollamadas, mensajes inesperados a medianoche y las plataformas de mensajería instantánea han permitido que parejas separadas geográficamente se mantengan conectadas y cercanas, rompiendo barreras de tiempo.

Investigaciones anteriores han encontrado que para muchos adultos, la tecnología puede facilitar la resolución de tensiones o generar sentimientos de cercanía que no habrían surgido sin estas herramientas digitales.