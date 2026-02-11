Integrated Systems Europe 2026: Barcelona se consagra

IMÁGENES de la feria comercial más importante en los últimos años.

BARCELONA vivió una de sus semanas más intensas y vibrantes del año al albergar Integrated Systems Europe (ISE) 2026, el congreso y feria comercial más grande del mundo dedicada a la industria audiovisual (AV) y la integración de sistemas tecnológicos. Del 3 al 6 de febrero, profesionales, empresas, creativos y líderes de la industria se reunieron en el recinto de Fira de Barcelona Gran Via para explorar tendencias, productos, nuevas plataformas y colaboraciones que marcarán el rumbo del sector en los próximos años.

EL DATO: ISE regresa en 2027, con una nueva edición que se celebrará del 2 al 5 de febrero en Fira de Barcelona Gran Via.

Con el lema Push Beyond, la edición de este año marcó un hito en escala, participación y diversidad tecnológica, consolidando a ISE como un evento indispensable para quienes trabajan con soluciones de audio, video, control, automatización y entornos integrados.

Uno de los datos más significativos al cierre del evento fue la asistencia récord de 92,170 visitantes provenientes de todo el mundo, una cifra que representa un incremento del 8 % respecto a la edición de 2025. El evento también contó con 1,751 expositores, incluidos 323 que participaron por primera vez.

ISE 2026 no fue sólo una feria con números récord: fue un escaparate de nuevas ideas tecnológicas. Muchas marcas aprovecharon el evento para mostrar soluciones que empujan los límites del audiovisual profesional.

Las tecnologías de visualización fueron protagonistas durante todos los días del congreso. Se presentaron pantallas de gran formato, led de alta resolución y soluciones interactivas que permiten experiencias inmersivas tanto para espacios corporativos como para entornos culturales o educativos.

Marcas como Sennheiser aprovechan la feria para destacar soluciones que facilitan la colaboración y aprendizaje, integrando tecnologías de audio avanzadas incluso para híbridos y educativos.

Empresas líderes también exhibieron cómo sus soluciones permiten que conferencias, reuniones y transmisiones en vivo funcionen con claridad sonora, baja latencia y alta integrabilidad con otros sistemas de control.

Uno de los ejes de ISE 2026 fue la integración de Inteligencia Artificial (IA) y tecnologías conectadas para crear ambientes más inteligentes y eficientes. Propuestas como las de Hikvision, por ejemplo, demostraron ecosistemas audiovisuales.