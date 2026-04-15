Apps que valen la pena tener instaladas

EN UN ECOSISTEMA digital saturado de opciones, elegir qué aplicaciones mantener en el celular se ha vuelto una decisión más estratégica que casual. No se trata sólo de descargar lo más popular, sino de construir un conjunto de herramientas que realmente aporten valor en el día a día: productividad, organización, bienestar, seguridad o incluso creatividad.

Las aplicaciones de productividad siguen siendo de las más relevantes. Notion y otras herramientas permiten centralizar tareas, notas, calendarios y proyectos en un espacio, lo que facilita la organización personal y profesional. Su flexibilidad ha sido clave para usuarios que buscan adaptar sus flujos de trabajo.

Microsoft To Do ayuda a gestionar los pendientes diarios de forma sencilla, con recordatorios y listas inteligentes. Estas apps responden a una necesidad clara, reducir la carga mental de recordar todo.

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Las aplicaciones de mensajería y colaboración también son esenciales. WhatsApp es una de las plataformas más utilizadas para comunicación personal y laboral, mientras que Slack se ha consolidado para coordinar equipos y proyectos.

Estas aplicaciones no sólo facilitan la comunicación, sino que permiten compartir archivos, organizar conversaciones y mantener el flujo de trabajo sin depender del correo electrónico tradicional.

En un contexto donde el control del dinero es cada vez más importante, las financieras han ganado protagonismo. Fintonic permite visualizar gastos, ingresos y movimientos bancarios en un solo lugar, ayudando a tomar decisiones.

El error más común no es instalar pocas aplicaciones, sino tener demasiadas que no aportan valor. La clave está en elegir las que resuelvan necesidades.