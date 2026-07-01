México ve el torneo en pantallas más grandes

EL MUNDIAL de Futbol 2026 no sólo se refleja en la venta de jerseys, álbumes o balones. También está transformando la forma en que los mexicanos equipan sus hogares para disfrutar del torneo. Las pantallas de mayor tamaño, los dispositivos de streaming y otros gadgets para las reuniones familiares se han convertido en algunos de los productos más buscados en el comercio electrónico, confirmando que la experiencia de ver futbol desde casa evoluciona al mismo ritmo que lo hace la tecnología.

Datos de la edición especial de MELI Trends, elaborada por Mercado Libre con base en las búsquedas realizadas por usuarios mexicanos durante mayo de 2026, muestran que los Smart TV registraron 1.4 millones de búsquedas, convirtiéndose en una de las categorías tecnológicas con mayor crecimiento previo al arranque de la competencia.

El Dato: Jalisco, CDMX, Estado de México y Guanajuato lideraron la demanda de productos relacionados al Mundial.

La cifra refleja una tendencia clara: el Mundial se vive frente a pantallas cada vez más grandes y con mejor calidad de imagen, impulsando el interés por televisores con resolución 4K, paneles OLED, QLED y tecnologías de Inteligencia Artificial que optimizan automáticamente el brillo, el contraste y el sonido para eventos deportivos.

Aunque el estudio no desglosa los modelos específicos más buscados, en Mercado Libre existe una amplia oferta de fabricantes como Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips, Xiaomi, Toshiba y Panasonic, marcas que durante los últimos años han competido por atraer a los consumidores interesados en renovar su centro de entretenimiento antes de eventos deportivos de gran escala.

El informe de Mercado Libre revela que la preparación para el torneo va mucho más allá del balón.

Los reproductores de streaming acumularon 486 mil consultas durante mayo, una muestra del creciente interés por dispositivos que permiten acceder a plataformas digitales.