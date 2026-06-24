Cómo limpiar tus gadgets sin dañar pantallas ni circuitos

SE RECOMIENDA utilizar un paño de microfibra para desinfectar correctamente

LOS SMARTPHONES, laptops, tablets, audífonos, relojes inteligentes y consolas portátiles forman parte de la vida diaria de millones de personas. Los usamos para trabajar, estudiar, comunicarnos y entretenernos, pero pocas veces pensamos en algo fundamental: su limpieza.

Con el paso del tiempo, las pantallas acumulan huellas, polvo, grasa y residuos que no sólo afectan la apariencia del dispositivo, sino que también pueden influir en su funcionamiento. Sin embargo, utilizar productos inadecuados o técnicas incorrectas puede provocar daños permanentes en los paneles, los recubrimientos protectores e incluso en los circuitos internos.

El dato: La clave está en usar herramientas adecuadas, evitar productos agresivos; en electrónica, menos es más.

Muchas personas recurren a limpiadores domésticos, alcohol industrial, limpiavidrios o toallas de papel para limpiar sus dispositivos electrónicos. El problema es que estos productos pueden deteriorar los recubrimientos oleofóbicos presentes en las pantallas modernas. Estas capas son las responsables de reducir huellas dactilares y mejorar la visibilidad de la imagen.

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El primer paso siempre debe ser apagar completamente el equipo y desconectarlo de cualquier fuente de energía. En laptops o computadoras de escritorio, también es recomendable retirar cables, memorias USB y otros accesorios conectados.

La herramienta más segura para asear pantallas sigue siendo un paño de microfibra suave y limpio. A diferencia de servilletas, pañuelos desechables o toallas de papel, la microfibra no genera rayones microscópicos sobre el cristal ni deja residuos.

Los especialistas suelen recomendar soluciones con alcohol isopropílico al 70 por ciento, ya que se evapora rápidamente y deja pocos residuos. Sin embargo, nunca debe aplicarse directamente sobre la pantalla o el dispositivo. Lo correcto es humedecer ligeramente el paño de microfibra y después limpiar la superficie.

En las computadoras portátiles la atención debe centrarse en el teclado y las rejillas de ventilación. Las migajas, partículas de polvo y cabellos suelen acumularse entre las teclas.

Para retirarlos, los fabricantes recomiendan utilizar aire comprimido en ráfagas cortas y mantener el envase en posición vertical. Después puede utilizarse un paño de microfibra para limpiar teclas, reposamanos y pantalla.

Para los relojes inteligentes, basta normalmente con un paño ligeramente humedecido y secado posterior.