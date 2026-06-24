ASUS lanza nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus Duo

La evolución de las laptops parece estar entrando en una nueva etapa. ASUS anunció la llegada a México de las nuevas ASUS Zenbook DUO y ROG Zephyrus Duo, dos equipos que comparten una característica poco común en el mercado: una configuración de doble pantalla OLED diseñada para ampliar el espacio de trabajo, mejorar la productividad y ofrecer nuevas posibilidades para profesionales y gamers.

La apuesta de la compañía va más allá de incorporar una segunda pantalla como un elemento llamativo. El objetivo es transformar la manera en que los usuarios interactúan con sus dispositivos, permitiéndoles trabajar, crear contenido, estudiar o jugar con una experiencia más flexible.

El Dato: Antes de comprar alguna de las dos laptops te sugerimos revisar cuál de las dos se ajusta más a tu perfil de usuario para que puedas aprovecharla al máximo.

“La doble pantalla dejó de ser un diferenciador técnico para convertirse en una nueva forma de relacionarse con la tecnología. Con la ASUS Zenbook DUO y la ROG Zephyrus Duo traemos a México dos dispositivos que no duplican el espacio de trabajo: multiplican lo que las personas pueden lograr con él”, afirmó Hank Wu, Country Manager de ASUS México.

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La idea detrás de ambos equipos es sencilla: ofrecer más espacio visual sin necesidad de conectar monitores externos.

Mientras la ASUS Zenbook DUO está enfocada en productividad y movilidad, la ROG Zephyrus Duo busca conquistar a gamers, streamers y creadores de contenido que requieren un alto desempeño gráfico.

99 Mil 999 pesos es el precio de arranque para la RPG Zephyrus

En ambos casos, ASUS considera que los usuarios actuales trabajan con múltiples aplicaciones al mismo tiempo y necesitan más espacio para organizar tareas, videollamadas, programas de edición, hojas de cálculo o herramientas de streaming.

La ROG Zephyrus Duo incorpora dos pantallas táctiles OLED con resolución 3K y tasa de refresco de 120 Hz, generando más de 21 pulgadas de espacio visual utilizable dentro de un solo equipo.

Por su parte, la Zenbook DUO integra dos pantallas ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas, resolución 3K y frecuencia de actualización de 144 Hz, además de reducir en 70 por ciento la separación entre ambos paneles para ofrecer una experiencia visual prácticamente continua.

ASUS posiciona la Zenbook DUO como una herramienta dirigida a profesionales que necesitan trabajar desde cualquier lugar sin sacrificar potencia ni comodidad.

La laptop cuenta con una batería dual de 99Wh y puede integrar procesadores Intel Core Ultra X9 Serie 3 con hasta 180 TOPS de capacidad para Inteligencia Artificial.

Estas características buscan responder a las necesidades de desarrolladores, analistas, creadores de contenido y usuarios que utilizan aplicaciones cada vez más apoyadas en Inteligencia Artificial.

En el terreno gaming, ASUS presentó la ROG Zephyrus Duo como uno de los equipos más ambiciosos de su catálogo. La laptop incorpora una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 con un TGP máximo de 150W y un procesador Intel Core Ultra 9 Serie 3 de 16 núcleos y 32 hilos. La combinación está orientada a ejecutar videojuegos AAA, tareas de renderizado, modelado 3D y aplicaciones impulsadas por IA.

Efrén Ramírez, gerente de Ventas en México de NVIDIA GeForce, destacó la importancia de la integración entre hardware de última generación e Inteligencia Artificial. Uno de los aspectos que NVIDIA destacó durante el lanzamiento es la posibilidad de ejecutar modelos de Inteligencia Artificial directamente en el dispositivo.

“Lo más importante es que actualmente el principal impacto que está teniendo las personas con la Inteligencia Artificial es corriendo la Inteligencia Artificial en la nube. Con un equipo como la Zephyrus Duo, la Inteligencia Artificial corre localmente del equipo”, dijo Efrén Ramírez en entrevista.

El ejecutivo añadió que este enfoque ofrece ventajas importantes para los usuarios. “Eso es lo que le ayuda al usuario: la privacidad de su información. No es necesario compartirla en ningún lado. Estos modelos de Inteligencia Artificial se ejecutan localmente”, señaló.

Jonathan Tornell, Product Manager Gaming de ASUS, destacó particularmente la flexibilidad de esta propuesta. “El modo tienda es un modo hasta ahora en el cual puedes poner tu equipo gamer en dos pantallas, puedes proyectar el mismo contenido en las dos pantallas, puedes invertirlas o tener contenido diferente en cada una”, explicó al respecto.

Para los creadores de contenido y streamers, la segunda pantalla también representa una ventaja práctica. “Lo que hacen las dos pantallas es extender tu escritorio. Es como si conectaras un monitor. Cuando estás jugando, en la otra pantalla puedes correr aplicaciones como OBS para hacer streaming o Discord para contactar con tus amigos”, comentó.

Para Tornell, el perfil del usuario ideal es claro. “Si busca tener dos pantallas en un solo equipo, un monitor adicional y compartir contenido ése es el equipo”, dijo.