Mundial 2026: el Estadio Monterrey mejora sonido con tecnología de Bose

LOS ALTAVOCES instalados en la cancha de Nuevo León durante el certamen.

Cuando un aficionado entra al Estadio Monterrey, espera mucho más que ver un partido de futbol. Quiere sentir la emoción desde el primer anuncio, escuchar con claridad la alineación de su equipo, vibrar con la música previa al silbatazo inicial y entender cada mensaje que se transmite dentro del inmueble, incluso cuando más de 53 mil personas convierten las tribunas en un hervidero de emociones.

Esa experiencia sonora, muchas veces imperceptible cuando todo funciona correctamente, fue uno de los aspectos que el Club de Futbol Monterrey decidió reforzar para la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026. Lejos de sustituir el sistema existente, el proyecto consistió en potenciar una infraestructura que durante más de una década había demostrado confiabilidad y desempeño, incorporando nuevas tecnologías de Bose Professional para cumplir con los estándares internacionales exigidos por el certamen y, al mismo tiempo, preparar al recinto para los próximos años.

El Dato: El Estadio Monterrey fue inaugurado en agosto de 2015 y rápidamente se convirtió en uno de los recintos deportivos más modernos de América Latina.

Desde su apertura, el estadio fue equipado con un sistema de audio desarrollado con tecnología Bose Professional e integrado por la empresa mexicana Audio & Comfort, una solución que ha acompañado miles de encuentros de los Rayados y Rayadas de Monterrey, además de conciertos internacionales y competencias deportivas de talla mundial.

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Sin embargo, la designación del estadio como una de las sedes oficiales del Mundial 2026 representó una nueva oportunidad para llevar esa experiencia al siguiente nivel. La meta no era reemplazar una instalación que aún respondía adecuadamente, sino perfeccionarla.

El Tip: en un partido en el Estadio Monterrey, puedes disfrutar una de las experiencias auditivas más modernas.

El sistema original estaba conformado por 883 altavoces, los cuales se encontraban distribuidos en diferentes zonas del inmueble, incluyendo 104 RoomMatch DeltaQ, instalados en 14 arreglos suspendidos desde la cubierta y alimentados mediante amplificadores PowerMatch sobre una red CobraNet.

La infraestructura seguía ofreciendo un funcionamiento estable, por lo que los especialistas identificaron únicamente dos áreas susceptibles de mejora.

La primera consistía en incrementar la respuesta en bajas frecuencias para lograr un sonido con mayor impacto y profundidad durante ceremonias, espectáculos musicales y anuncios. La segunda respondía a una condición completamente arquitectónica.

27 amplificadores PowerShareX ahora refuerza el estadio

Debido al diseño del inmueble, parte de las localidades del anillo inferior quedaban parcialmente cubiertas por el voladizo donde se ubican las suites, generando una llamada “sombra acústica”. Esto impedía que el sonido proveniente de los arreglos principales llegara con la misma claridad que al resto del estadio y, en algunos casos, competía con el ruido que era generado por el sistema de aire acondicionado.

Para incrementar la presencia de bajas frecuencias se instalaron 80 subwoofers ShowMatch SMS118 con tecnología DeltaQ, distribuidos en 14 arreglos suspendidos que trabajan de manera coordinada con los altavoces RoomMatch originales.

LOS ALTAVOCES instalados en la cancha de Nuevo León durante el certamen. ı Foto: Especial

Al mismo tiempo, para eliminar la sombra acústica del anillo inferior fueron incorporados 72 altavoces ArenaMatch Utility AMU208, ubicados estratégicamente bajo el techo que divide las tribunas de las suites.

Estos equipos ofrecen una cobertura constante de 90 por 60 grados y alcanzan niveles de presión sonora de hasta 126 decibeles, asegurando que cada asiento reciba el mismo nivel de claridad sin interferir con la visibilidad del público.

LOS ALTAVOCES instalados en la cancha de Nuevo León durante el certamen. ı Foto: Especial

Además, su certificación IP55 y la protección mediante rejillas de acero inoxidable permiten soportar las altas temperaturas, humedad y condiciones climáticas características de la capital de Nuevo León.

Todo el sistema de refuerzo opera ahora mediante 27 amplificadores PowerShareX PSX4804D, mientras que dos procesadores ControlSpace EX-1280 trabajan en redundancia para garantizar continuidad operativa incluso ante fallas.

Durante el desarrollo del proyecto apareció un nuevo requerimiento relacionado con el uso del VAR.

LOS ALTAVOCES instalados en la cancha de Nuevo León durante el certamen. ı Foto: Especial

Los jugadores necesitaban escuchar con claridad los anuncios realizados por el árbitro tras revisar una jugada, así como la información difundida durante ceremonias o eventos especiales realizados sobre el césped.

La solución consistió en instalar cuatro estaciones de monitoreo junto a los banquillos. Cada una integra dos altavoces ArenaMatch AM10 DeltaQ, cuya cobertura altamente direccional concentra el sonido exclusivamente hacia el terreno de juego, evitando que interfiera con el público de las primeras filas.

La estrategia seguida por el Club de Futbol Monterrey demuestra que la modernización tecnológica no siempre implica comenzar desde cero. En este caso, la apuesta consistió en preservar una infraestructura que había demostrado su calidad durante 11 años y complementar con nuevas soluciones capaces de responder a las necesidades actuales.

El resultado es un estadio donde la experiencia sonora se mantiene uniforme desde la primera fila hasta la parte más alta de las gradas, ofreciendo mayor potencia, mejor inteligibilidad y una plataforma preparada para evolucionar en los próximos años.