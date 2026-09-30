Internet para todos: conectividad contra una brecha digital

TAMBIÉN está relacionada con la calidad del servicio, velocidad de conexión y costo.

La brecha digital es uno de los principales retos para garantizar que la tecnología llegue a todos

EL ACCESO a Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para estudiar, trabajar, realizar trámites y mantenerse informado; sin embargo, millones de personas todavía enfrentan dificultades para conectarse. En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, la brecha digital es uno de los principales retos para garantizar que la tecnología llegue a todos.

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una fecha que busca destacar la importancia de que las personas puedan buscar, recibir y utilizar información. En la actualidad, buena parte de ese acceso depende de la posibilidad de contar con una conexión a Internet estable y con dispositivos adecuados.

EL TIP: SIRVE PARA recordar que estar conectado también significa poder participar en la sociedad. La brecha digital seguirá representando un obstáculo para la información.

Aunque la expansión de las redes de telecomunicaciones ha permitido que cada vez más personas tengan acceso a Internet, la conectividad no se distribuye de la misma manera entre regiones, comunidades y grupos sociales. Esta desigualdad, conocida como brecha digital, no se limita a tener o no una conexión.

La diferencia puede hacerse todavía más evidente en comunidades donde la infraestructura de telecomunicaciones es insuficiente. En estos lugares, conectarse puede representar un gasto mayor o depender de espacios públicos y puntos de acceso compartidos.

Esta situación tiene consecuencias que van más allá del entretenimiento. Una conexión deficiente puede dificultar que los estudiantes accedan a materiales educativos, que los trabajadores realicen actividades a distancia o que los ciudadanos consulten información en línea.

10 Años tiene de conmemorarse esta fecha a nivel mundial

Cerrar la brecha digital tampoco consiste únicamente en instalar infraestructura. Saber utilizar Internet de manera segura y aprovechar sus herramientas es otro elemento fundamental. La alfabetización permite identificar información confiable, proteger datos y aprovechar servicios.