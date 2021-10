5 gadgets para tener mejores videollamadas desde tu celular

A raíz de la crisis sanitaria que trajo consigo el COVID-19, las videollamadas se han convertido en un medio de comunicación bastante popular y aunque por comodidad es mejor realizarlas mediante computadoras o laptops, lo cierto es que en la práctica es más común que la gente ocupe sus dispositivos móviles para este fin.

Y pensando en que hay videollamadas que se tienden a prolongar más de lo esperado, diversas empresas de tecnología han desarrollado gadgets para que la experiencia con tu celular sea más cómoda tanto para ti como para las personas con las que interactúas a la distancia.

Es por ello que en esta ocasión traemos para ti 5 gadgets que puedes utilizar para tener mejores videollamadas desde tu celular.

lee más Top 10 de los mejores gadgets para el regreso a clases 2021

1. Audífonos con mini micrófono, un básico para las videollamadas

No hay necesidad de tener un adaptador, ya que hay gadgets que juntan los auriculares con un mini micrófono aparte , ¿cuál es su diferenciador? Además de que te permite disfrutar de un ambiente más privado gracias a la restricción de la salida del audio, este artefacto también procura que lo que dices se escuche con claridad por tu interlocutor.

¿Estás listo para escuchar chismes a como todo un profesional? Foto: Shein

Incluso, hay algunos modelos cuyo micrófono tiene un filtro antipop, que además de evitar la filtración de ruidos indeseables como los jadeos o respiraciones, te ayuda a evitar salpicar con saliva a tu gadget, pues, aunque tú no lo notes, todos, al menos en algún momento, podemos llegar a salpicar saliva mientras hablamos y a la larga, esto puede dañar e incluso reducir la vida útil de tus micros.

2. Tripie inalámbrico: Lo mejor para que no se canse tu mano durante las videollamadas

Si ya es habitual que tus videollamadas se prolonguen por horas , un gadget que te puede resultar bastante útil es un soporte para celular, aunque si tienes el presupuesto para algo más sofisticado, sin duda algo que puedes probar es un tripie inalámbrico, ya que además de darte mayor comodidad, evitará que te distraigas de tu reunión virtual, pues no tendrás la tentación de scrollear tus redes sociales.

Hay tripies inalámbricos que también se convierten en palos para selfies Foto: Mercado Libre

lee más Gadgets que no deben faltar para el Home Office

Y si encima estás en una reunión laboral o en una clase, es posible que en algún momento te pidan que enciendas tu cámara; si ese es el caso puedes acomodar con antelación tu gadget para que sólo enfoque tu rostro y no se vea mucho de tu entorno, con lo cual podrás mantener tu espacio privado. Además, si eliges un tripie inalámbrico podrás tener una sesión de fotos desde diversos ángulos y sin necesidad de un profesional.

3. Amplificador de pantalla: Disfruta de las videollamadas como si fueran películas

Seguramente hay personas con las que ya no convives tanto como antes; amigos, compañeros de escuela o de trabajo, e incluso familiares. Sin embargo cuando se reúnen la conversación fluye como si el tiempo y el espacio no hubiera pasado, la experiencia se vuelve tan amena que lo que extrañas es el contacto físico y quisieras poder tocar a esa persona, pero ya que esto aún no es posible mediante videollamadas, algo por lo que puedes optar es por al menos ver el rostro de tus seres queridos más grande.

Para ello un gadget de utilidad es un amplificador de pantalla, el cual, además de servir de soporte durante su videollamada, te permitirá visualizar mejor a tus interlocutores, dándote la sensación de que estás video una película protagonizada por una de tus personas favoritas.

¿Te imaginas ver amplificada la carita de tu crush? Foto: Amazon

lee más Dispositivos inteligentes que debes adquirir este 2021

4. Aros de luz: Para que tu pareja y amigos te vean bien arregladito

Si lo que buscas es "meterle" producción a tus videollamadas, algo que no te puede faltar es un aro de luz, ya que además de que algunos modelos te permiten regular el color de su brillo para que elijas el que más te favorezca, algunos incluyen un soporte, el cual también puedes aprovechar para selfies y TikToks.

¿Qué esperas para ser la sensación en las videollamadas con tus amigas y amigos? Foto: Amazon

En el mercado puedes encontrar aros de luz de diversas marcas y precios; hay modelos muy accesibles y que incluso te pueden servir si en tu hogar hay muchos contraluces que dificulten que tu cara se visualice de manera óptima en las videollamadas .

5. Cargador portátil: ¡No te quedes sin pila en medio de tus videollamadas!

Si bien este gadget no es propiamente para las videollamadas ¿cuántas veces no se te ha acabado la batería de tu celular mientras tienes una interesante y larga videoconferencia? Para que esto no vuelva a pasar, un gadget que puedes aprovechar son las pilas portátiles .

Hay muchos diseños de cargadores portátiles, elige tu favorito y ve a platicar por horas sin necesidad de estar pegado al enchufe de tu cuarto Foto: Pinterest

Y lo mejor es que su uso no se limita a las videollamadas, pues puedes llevarlo contigo para que en cualquier emergencia puedas recargar tu celular y no te quedes incomunicado.

EASZ