¿Cómo puedo cambiar mi nombre de Facebook en cinco sencillos pasos?

Hay personas que, al abrir hace muchos años su cuenta de Facebook, se colocaron nombres que en este momento sonarían un tanto infantiles e incluso "ridículos" o simplemente que ya no van con lo que somos ahora. Sin embargo, pensamos que no hay manera de revertir esto, cuando en realidad sí la hay.

Hoy en La Razón, te contaremos cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder cambiar tu nombre en Facebook y que dejes de ser Mario ElMásGuapoDeTodos y cambies a Mario López, mostrando que dejaste atrás ese adolescente que abrió hace años la red social con la que Mark Zuckerberg creó su imperio.

Si quieres cambiar tu nombre de Facebook, es necesario que sigas estos pasos. Especial

Pasos para cambiar mi nombre de Facebook

Haz click en la parte superior derecha de Facebook, justo en la flechita que está debajo de tu foto de perfil.

​Elige la opción "Configuración y Privacidad" y después haz click en "Configuración".

​Haz click en el apartado de "Nombre"

​Escribe tu nombre y haz click en "Revisar cambio"

​Escribe tu contraseña, haz click en "Guardar cambios" y listo

¿Qué pasa si no puedo cambiar mi nombre en Facebook?

Recuerda que para que puedas realizar este cambio, deberás cumplir primero con las normas de comunidad de Facebook, es decir, que tu nombre no tenga símbolos, números, mayúsculas empleadas de manera inusual, letras de otros idiomas, títulos como Maestro o Doctor, además de palabras ofensivas. Si no cumples con estas reglas, entonces no podrás cambiar tu nombre en Facebook.