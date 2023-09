Así puedes saber paso a paso el listado de personas que te bloquearon en WhatsApp

En ocasiones, enviamos mensaje a una persona en específico y nos extrañamos de que no nos responda, incluso nos causa curiosidad el que sólo le aparezca una palomita a nuestro mensaje y no las dos tradicionales que nos indican que el mensaje -aunque no fue leído- sí se entregó.

Cuando sucede esto, hay dos opciones: la primera es que la persona a la que enviamos ese mensaje no tenga señal para recibirlo y la segunda es que nos ha bloqueado. Para que sepas si es ésta última opción por la que no te responden, te diremos paso a paso qué es lo que tienes que hacer para conocer la lista de personas que te tienen bloqueado en WhatsApp.

¿Cómo puedo saber paso a paso el listado de personas que me bloquearon en WhatsApp?

Para que puedas saber si alguien te bloqueó en WhatsApp, deberás seguir estos pasos: