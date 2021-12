Los regalos y los buenos deseos son parte de esta temporada, por ello no es de extrañarse que las personas aprovechen la Navidad para expresarle a sus seres queridos lo agradecidos que están de tenerlos en su vida; sin embargo, derivado de la pandemia, muchas personas han disminuido su contacto físico con algunos de sus allegados, lo cual complica la entrega de tarjetas navideñas.

Es por esto que en esta ocasión te explicamos cómo puedes hacer una tarjeta navideña digital completamente personalizada de manera fácil y rápida; no importa si no eres un master de la computación o si no sabes nada de programación, ya que para realizarlas sólo necesitarás de algunos programas básicos o en su defecto, apps y páginas de Internet gratuitas.

Aunque en principio estas ideas están pensadas para que no tengas que batallar con los materiales de decoración cómo la diamantina y el pegamento, lo cierto es que también puedes imprimir estas tarjetas y usarlas para complementar tus obsequios de Navidad.

Feliz Navidad, queridos lectores Foto: Especial

Y en caso de que te decantes por las opciones animadas, algo que puedes hacer para que llegue a tus seres queridos es postearlas en redes sociales o enviarlas por WhatsApp o incluso por el tradicional correo electrónico.

5 tarjetas de Navidad editables 2021

La Razón preparó para ti algunas plantilllas que puedes editar en Publisher, Word y PowerPoint para que se las regales a tus seres queridos. Para acceder a ellas sólo necesitas dar clic aquí, elegir tu diseño favorito y editarlo con tu mensaje favorito.

No olvides incluir una dedicatoria y personalizar los colores, elementos y tipografías propuestos, nosotros te damos la base, pero tú pones el estilo final. Aunque si quieres comenzar a hacer una tarjeta desde cero, te decimos qué programas y apps puedes utilizar para generar tus propias postales navideñas.

El tip: Si vas a imprimir tus tarjetas navideñas, elige un papel más resistente que el bond, como opalina o cartulina, así sólo tendrás que doblarla por la mitad y parecerá mandada a hacer.

Encuentra las mejores tarjetas navideñas editables en Canva

Si eres una persona a la que le encanta diseñar, experimentar con imágenes, texturas y tipografías, Canva es para ti; su versión web te permite trabajar en un lienzo en blanco y comenzar a darle tu propio estilo a cada tarjeta que realices . Además, puedes cargar tus propias imágenes desde la computadora o desde la app móvil, así podrás elegir un fondo o un complemento PNG completamente a tu gusto, el cual puedes complementar con los elementos prediseñados que contiene la página.

Este es un ejemplo de las tarjetas animadas que puedes generar en Canva Video: Especial

Pero si lo tuyo no es la decoración y lo que buscas son tarjetas de Navidad editables, Canva también es para ti, ya que cuenta con plantillas con diseños versátiles que puedes elegir para generar creaciones divertidas o tradicionales.

Incluso el formato de descarga es personalizable, pues es posible que selecciones la descarga en forma de imagen, video, GIF o PDF; esto dependerá del diseño que elijas y la manera en la que quieras entregársela a tu persona especial.

Aquí hay otro diseño de tarjeta navideña diseñado en Canva Foto: Especial

El dato: Canva tiene elementos gratuitos y de paga, así que asegúrate de incluir en tus tarjetas navideñas elementos que puedas descargar según tu plan de suscripción.

Piktochart, una página para crear y descargar tarjetas de Navidad



Otra página web que puedes utilizar para generar tarjetas de Navidad personalizadas es Picktochart, en ella encontrarás plantillas editables donde puedes agregar fotografías familiares, mezcladas con tipografías y elementos de temporada que le darán un toque especial a tus felicitaciones de fin de año.

Sólo recuerda que a diferencia de la página anterior, en esta tienes un número limitado de diseños, así que si quieres crear más de cinco tarjetas de Navidad, te recomendamos que conforme las vayas editando, las descargues, así podrás liberar tu tablero y para seguir creando tus postales de buenos deseos.

Puedes explorar en diferentes editores de fotografía para generar tus tarjetas navideñas Foto: Especial

El dato: Al igual que Canva, Piktochart cuenta con una versión de paga, con la cual puedes usar elementos especiales de decoración y animación; además de tener la posibilidad de descargar diseños ilimitados.

Word y PowerPoint, los viejos confiables de la edición de tarjetas navideñas



En caso de que seas indeciso y quieras evitar elegir entre cientos de plantillas prediseñadas, algo que puedes hacer es empezar tu propio diseño desde cero, para hacerlo sólo es necesario que elijas una imagen bonita, puedes usar fondos navideños o fotografías familiares. Lo que sigue es elegir el tamaño de la presentación de tu tarjeta, puede ser carta, legal, A4 o cualquiera de los tamaños disponibles en Microsoft.

Ahora sólo queda elegir la disposición de elementos y mezclar texturas, transparencias, tipografías e imágenes, las cuales puedes buscar directamente en Google cómo “PNG sin fondo”, para utilizarlas cómo si fueran stickers, aunque si no encuentras una imagen que te convenza en ese formato, también puedes utilizar las herramientas para quitar el fondo de manera manual con las que cuenta Word y PowerPoint, o bien cargar tu imagen en una página o app especial para borrar el fondo.

Esta tarjeta de Navidad fue realizada en Word y está disponible en las plantillas editables que te proporcionamos al inicio de esta nota Foto: Especial

Algo interesante que puedes hacer en estos programas es jugar con las formas prediseñadas para generar elementos característicos de la temporada, tales cómo copos de nieve, galletas de jengibre y esferas; usa tu imaginación.

Por ejemplo, para crear un muñeco de nieve sólo necesitas tres círculos para el cuerpo, dos puntos para los ojos, unas líneas para los brazos y un triángulo para la nariz; y para un árbol de navidad sólo ocupas un triángulo para las ramas, un rectángulo para el tronco y una estrella para coronar tu creación.

El tip: Puedes apoyarte en los elementos de Word para crear esferas en tercera dimensión o con fondo de texturas; también puedes usar las líneas punteadas para generar detalles cómo la boca de un muñeco de nieve o el glaseado de una galleta de jengibre, el límite es tu imaginación.

En PowerPoint puedes generar tarjetas de Navidad como esta Foto: Especial

Publisher, la mejor herramienta para generar tradicionales tarjetas de Navidad



Esta idea está pensada para aquellos que buscan imprimir sus tarjetas de Navidad, pero quieren ahorrarse el estrés de no saber qué dibujar o la preocupación porque su caligrafía arruine sus creaciones, además puede complementarse con listones, diamantina u otros ornatos físicos que le den los últimos detalles, una vez que se hayan impreso.

Así que en caso de que quieras regalar una clásica tarjeta de Navidad doblada por la mitad, una herramienta que te puede ayudar es Publisher, con este programa puedes diseñar por defaul un formato de folleto o díptico, el cual podrás doblar una vez que lo hayas impreso. Su ventaja es que además de que limita tu espacio de trabajo según sea el formato de dobleces que elijas, puedes personalizar cada una de las caras de tu tarjeta , así no habrá un sólo milímetro que no tenga tu toque especial.

Ojo, si no te sientes preparado para usar este programa, en Word también es posible realizar este tipo de tarjetas, sólo necesitas cambiar el formato de la hoja a horizontal y elegir la opción de columnas, coloca dos y listo, los márgenes del programa te dirán hasta dónde puedes decorar cada cara tu tarjeta navideña.

Esta tarjeta navideña también la puedes encontrar en las plantillas editables Foto: Especial

También puedes explorar otras apps y programas cómo Picsart para los principiantes y Photoshop o Ilustrator para los más experimentados; lo cierto es que este año no tienes excusa para no darle un detalle especial a tus seres queridos.

