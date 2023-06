FOTOS. Rozy, la influencer con 154 mil seguidores que es una Inteligencia Artificial

Rozy es una de las influencers asiáticas más famosas de Corea del Sur, con tan solo 22 años cuenta con 154 mil seguidores y ha ganado desde 2020, año en que inició su carrera, más de mil millones de dólares, pero ¿Qué la hace tan popular?

A parte de su belleza y carisma que cautiva a muchos, Rozy no es una persona real sino que es una Inteligencia Artificial, en especifico un robot CGI (Imágenes Generadas por Computadora), también conocido como personaje digital; es un ser ficticio creado mediante el uso de software y hardware especializados, según explica el sitio HookSounds.

Los robots CGI pueden ser increíblemente realistas y detallados, con movimientos fluidos y expresiones faciales como es el caso de Rozy, quien a través de su cuenta de Instagram comparte fotos de lugares que visita, de las cosas que compra o restaurantes a los que va a comer , pero también hace videos en YouTube sobre sus viajes.

Rozy 'mejor' que un influencer real

Rozy fue diseñada en diciembre del 2020 por la empresa Sidus Studio X para tener por siempre un influencer perfecto que nunca estará envuelto en escándalos y generará grandes ganancias económicas.

"A veces los famosos son retirados de los dramas en los que estaban filmando debido a escándalos de violencia escolar o controversias de acoso. Sin embargo, los seres virtuales no tienen que preocuparse por escándalos", explica Baek Seung Yeop, CEO de Sidus Studio X.

Según señala AllKpop, para Baek Seung Yeop, Roxy es mucho mejor que ningún influencer de real porque no envejece, no se enferma, no descansa y no necesita vacaciones.

Influencers virtuales que arrasan en redes

Rozy no es la única influencer CGI, que existe actualmente en las redes sociales, pues aunque h atenido un gran crecimiento en 2 años, antes de ella ya había personajes virtuales arrasando en las plataformas.

Tal es el caso de Miquela, una IA de 19 años que vive en Los Ángeles. Cuenta con 2.8 millones de seguidores en Instagram y se hizo viral en Spotify con su single "Not Mine".

Otro de los influencer virtuales con gran popularidad es Imma, que cuenta con 400 mil seguidores y fue creada por ModelingCafe, expertos en CGI que han trabajado para Final Fantasy y Zelda: Breath of the Wild.

Síguenos en Google News

DAN