¿Cómo la inteligencia artificial (IA) cambiará nuestra forma de leer y entender PDF?

El PDF desde el día de su creación ha logrado convertirse en el formato de archivo más importante tanto por su capacidad de distribución como por su visualización compatible con los diferentes dispositivos electrónicos en uso.

No importa si se quiere abrir un documento PDF en un teléfono móvil o un computador, el formato PDF es totalmente compatible. Sin embargo, debemos señalar que, en algunas ocasiones, puede ocurrir que el archivo PDF de inteligencia artificial sea demasiado extenso o complejo, por lo que puede producirse un error de lectura durante la fase de visualización del file.

Es la inteligencia artificial que nos puede ayudar a superar estos inconvenientes gracias a lo que se conoce como OCR, es decir, la herramienta de reconocimiento óptico de caracteres y a su función de detección de errores.

Si quieres saber más sobre el tema, te invitamos a echar un vistazo a este artículo porque te vamos a presentar todas las novedades sobre el argumento y sobre cómo resumir PDF.

¿Por qué es importante facilitar la lectura de archivos PDF?



Tanto en el trabajo como en la escuela o en la universidad, a todos nos ha sucedido tener que leer o editar un archivo en formato PDF, ya que se trata del formato de documento más utilizado en el mundo. Facilitar la lectura de estos tipos de archivos es sumamente importante porque solo de este modo se pueden superar y solucionar los problemas técnicos que se pueden producir de vez en cuando.

Al respecto, tenemos que contarte que existen varios motivos por los cuales un PDF de inteligencia artificial no puede ser visualizado correctamente, tal como te estamos por explicar a continuación.

Documento dañado

Por lo general, un archivo PDF no puede ser abierto cuando el mismo está dañado o está corrupto. Este tipo de error se suele producir cuando el código del archivo, por alguna razón, se termina modificando y no permite la correcta visualización del file.

Está encriptado

Otras veces, puede que no se abra un documento PDF porque el mismo se encuentra protegido por una contraseña. Sin esta password resulta imposible acceder a la información contenida dentro del archivo.

Formato no optimizado

Asimismo, es importante señalar que un PDF de inteligencia artificial puede que no se visualice correctamente en un dispositivo electrónico cuando su formato no es optimizado. ¿Qué significa? Simplemente que la estructura y el diseño del documento no está bien organizado, por lo que se dificulta su lectura, especialmente si se usa un dispositivo móvil como el celular o una pequeña tablet.

Todas las causas que te acabamos de mencionar explican en la mayoría de los casos por qué no puedes abrir un PDF. Es por ello que es importante facilitar la lectura de estos tipos de archivos.

Siguiendo los consejos y las sugerencias que te vamos a ir indicando en este artículo, y sobre todo con la inteligencia artificial, podrás mejorar la comprensión del contenido del archivo PDF garantizando el acceso al mismo de forma efectiva. Asimismo, te vas a dar cuenta de que incrementa la productividad en tu entorno de trabajo o durante la sesión de estudio porque encontrarás más rápidamente la información que estás buscando ahorrando tiempo y esfuerzo.

Cómo utilizar inteligencia artificial para facilitar la lectura de archivos PDF



Como hemos anticipado, unos de los métodos más efectivos para facilitar la lectura de un archivo PDF es recurrir al uso de las funcionalidades integradas en los programas de inteligencia artificial. Estas herramientas, si son empleadas correctamente, mejorar la experiencia de lectura por medio de la extracción automática y la creación de resúmenes automáticos.

A. Extracción automática de contenido

Una de las grandes ventajas de nuestra época es la posibilidad de recurrir al uso de la inteligencia artificial para facilitar la lectura de los archivos en formato PDF. De hecho, gracias al equipo de Wondershare, podrás aprovechar de los instrumentos integrados en Lumi, un robot inteligente que te va a ayudar a chatear directamente con el PDF y encontrar así la información deseada, pero no solo.

Efectivamente, Lumi permite realizar la extracción precisa de forma automática de los contenidos integrados en los documentos, detectando los patrones más relevantes gracias a su algoritmo informático. Como si esto no fuera suficiente con Lumi se puede resumir PDF y los párrafos que son demasiado largos extrayendo las palabras claves en un abrir y cerrar de ojos.

Foto: Especial.

B. Mejora de la accesibilidad

Con la inteligencia artificial y su tecnología de última generación nunca ha sido tan fácil mejorar la accesibilidad a un documento. Estamos haciendo referencia a la posibilidad de crear marcadores automáticos que permite redirigir al usuario hacia un determinado contenido, página o cumplir con una determinada acción automáticamente, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Los marcadores automáticos creados por la inteligencia artificial son usados sobre todo en los documentos muy extensos en donde se necesita indicar con rapidez a qué contenido dirigirse con coherencia y profesionalismo.

Foto: Especial.

C. Resumen automático de contenido



¿Tienes que analizar un documento PDF muy extenso? No te preocupes porque a ayudarte con esta tarea está la inteligencia artificial que en un abrir y cerrar de ojos realizará un resumen automático de los archivos para que puedas directamente acceder a los contenidos más importantes.

Los textos largos y complejos ya no serán un problema con IA cuya tecnología es capaz de procesar el lenguaje natural y detectar los patrones y los conceptos claves que se deben conocer sobre el tema.

Foto: Especial.

Facilita la lectura de archivos PDF con PDFelement



Estamos seguros de que tú mismo te habrás dado cuenta de que, para facilitar la lectura de un PDF reduciendo los tiempos de trabajo y de estudio, es esencial aprender a utilizar los instrumentos creados con inteligencia artificial.

Pero, también debemos contarte que, hoy en día, existen varios softwares que implementaron la IA para agilizar el proceso de acceso a un archivo PDF. Analizando el mercado, y poniendo a prueba varios programas, hemos descubierto que el más completo es PDFelement de Wondershare porque ofrece una serie interesante de ventajas como las que te vamos a presentar ahora.

A. Caracteristicas de PDFelement

PDFelement es un programa diseñado por Wondershare para brindar a los usuarios de todo el mundo la posibilidad de visualizar un PDF desde cualquier dispositivo electrónico con facilidad y rapidez.

De la caja de instrumentos completa que es puesta a disposición por PDFelement, las funcionalidades más apreciadas son el OCR y la herramienta de extracción de contenido porque no solo mejoran la experiencia de lectura, sino también porque facilitan el acceso al contenido editable del documento.

Al respecto, tenemos que señalar que, con PDFelement, puedes escanear tu archivo PDF para convertir todo su contenido en información escaneable y con capacidad de búsqueda.

Se trata, en pocas palabras, de un instrumento de reconocimiento de texto preciso de imágenes o de archivos escaneados. En cuestión de minutos el OCR realizará una escansión confiable reconociendo más de 20 idiomas para facilitarte la lectura del documento.

Foto: Especial.

Gracias a la integración de esta funcionalidad podrás extraer inclusive los datos y los textos integrados en el file logrando así trabajar o estudiar con eficiencia y en menor tiempos

B. Pasos para utilizar PDFelement para facilitar la lectura de archivos PDF



Paso N°1

Ante todo, debes descargar el programa de PDFelement en tu Pc e instalarlo. Concluido este proceso podrás abrir el software.

Paso N°2

Añade el archivo que es de tu interés haciendo clic en el pulsante de Abrir Archivos que encontrarás en la página de inicio.

Paso N°3

Se abrirá una ventaja emergente en donde podrás tocar el botón de “Realizar OCR”. El resto del trabajo lo hará de forma automática el software.

Paso N°4

Finalizando el reconocimiento realizado por el OCR, el documento escaneado pasa a ser editable. Para hacer las modificaciones que consideres necesarias haz clic en Editar.



Beneficios adicionales de utilizar PDFelement para facilitar la lectura de archivos PDF



Claramente, PDFelement es un programa de última generación que tiene mucho para ofrecer si el objetivo final es facilitar la lectura de archivos PDF de inteligencia artificial. De hecho, sus principales ventajas son las siguientes:

Facilidad de uso: su interfaz fue diseñada para tener a portada de clic todos los instrumentos más importantes que se necesitan para editar y visualizar correctamente el PDF.

Integración de herramienta de edición avanzada. En PDFelement podrás emplear funcionalidades innovadoras que incorporan la inteligencia artificial para resumir textos y extraer información.

Posibilidad de trabajar con archivos grandes. Con el software de PDFelement no deberás preocuparte por los documentos PDF. Su tecnología es capaz de soportar textos de gran complejidad y muy extensos.

Compatibilidad con múltiples formatos de archivo como los archivos Word, Excel y PowerPoint.

Conclusión

Gestionar de manera eficiente la lectura de un PDF es tan fácil si se utiliza el programa correcto. PDFelement es seguramente uno de los mejores disponibles en el mercado porque tiene integrada una interfaz muy intuitiva y por su caja de herramientas completa e innovadora.

Además, recientemente ha incorporado el uso de la inteligencia artificial para ayudar a reconocer y convertir los archivos escaneados en documentos editables, realizando resúmenes automáticos y extrayendo las informaciones más relevantes en el menor tiempo posible.

Entonces, no dejes más pasar el tiempo. Prueba PDFelement y mejora tu experiencia de lectura en un abrir y cerrar de ojos.

JVR