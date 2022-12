Los mejores regalos para las personas que amas en estas fechas

Se acercan ya las fechas navideñas y el difícil momento de elegir qué regalar a tu familia y amigos. Ring te acerca algunas ideas de regalos que siguen dando todo el año, y que se adaptan a las características de ese familiar o amigo que este año te tocó obsequiar.

Para los amantes de las mascotas

Cámara inteligente

Para muchas personas su compañero de cuatro patas es lo más valioso que hay en el mundo, pues se convirtió en un miembro más de la familia y estar separados genera angustia y preocupación, por lo cual podrías regalarle una Stick Up Cam de Ring con la cual podrá estar al pendiente de su mascota mientras está en el trabajo, mercado o de viaje.

Esta cámara inteligente le permitirá ver y comunicarse con su mascota desde su teléfono o tableta por la aplicación de Ring cuando está fuera de casa o desde su dispositivo Alexa, si simplemente se encuentra en otra habitación, donde recibirá notificaciones de cualquier ladrido o movimiento que se registre en tu hogar.

Hasta el 30 de diciembre, consigues la Stick Up Cam a $1,749 con 30% de descuento en Amazon México.

Para la persona que se independizó recientemente

Ring Video Doorbell

Para una persona que se aventura a independizarse y vivir sola, lo más importante es la seguridad, así que podrías sorprenderla esta Navidad con un detalle que le permita sentirse tranquila y protegida dentro y fuera de su hogar. Y la seguridad empieza desde la puerta.

El obsequio ideal es el Ring Video Doorbell, un timbre inteligente que te permite ver desde tu celular o tableta mediante su aplicación quién toca a su puerta, pues posee una cámara HD de 1080p, además de sensores de movimiento, los cuales envían una notificación a tu dispositivo indicando que hay alguien afuera del domicilio.

El mejor regalo Foto: Especial

Este timbre inteligente también brinda la opción de dar bienvenidas calurosas a los visitantes, por lo que en esta época navideña podrías recibir a tus invitados con villancicos para darle ese toque festivo. Ring Video Doorbell posee un sonido que se adapta a cada una de las temporadas del año.

De igual forma, puedes configurar tu timbre inteligente con respuestas rápidas para recibir a tus invitados en caso de que te encuentres ocupada envolviendo los regalos o realizando la cena navideña: “¡Ho Ho Ho, Mary Christmas! We are busy right now, leave us a message (disponibles en el Video Doorbell 4, por el momento sólo en inglés)”.

Durante esta Navidad, y hasta el 30 de diciembre, consigues el Video Doorbell de Ring más vendido en Estados Unidos a $1,499 con 40% de descuento.

Para los amantes de los gadgets

Asistente personal

Después de llegar a casa, cansado y estresado por el trabajo o escuela, lo único que se busca es la comodidad, por lo que un Servicio de voz como Alexa, sería un magnífico regalo, pues al enlazarlo a sus dispositivos Ring, así como televisión, luces, podrá disfrutar de una película, una canción, monitorear el patio o simplemente apagar o encender las luces sin mover ni un solo dedo, pues con un comando de voz podrás realizar lo que desee y hacer de su casa un hogar inteligente que seguramente te agradecerá muchísimo.

