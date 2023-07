Threads: ¿Qué es y cómo funciona el 'nuevo' Twitter de Mark Zuckerberg?

"Let's do this. Welcome to Threads". Este fue el primer mensaje publicado en Threads, la nueva aplicación presentada por Meta, para competir con Twitter. El autor: Mark Zuckerberg. Aunque todavía no está activa, este mensaje fue realizado en la página de la nueva creación del dueño de Facebook, aunque después de unos minutos fue cerrado el acceso al sitio oficial.

Recordemos que Threads se lanza este 6 de julio y buscará competir con Twitter, la marca de la que ahora es propietario Elon Musk y que recientemente ha causado polémica por sus nuevas políticas, Meta, por su parte, recién lanzó la posibilidad de verificar tus cuentas de Instagram y Facebook, aunque a cambio de una mensualidad.

¿Qué es Threads y cómo funciona?

Threads se lanza este 6 de julio y es la nueva aplicación presentada por Meta, aprovechando -presuntamente- la debilidad de Twitter al cobrar algunas funciones o al limitar próximamente la lectura de tuits si no pagas una mensualidad.

Threads se descargará de forma gratuita y permitirá que establezcas una conversación pública (y también privada) con diversos usuarios. De acuerdo a la información compartida, Threads estará disponible en 30 idiomas, incluidos el español, chino, francés, alemán, tailandés, ucraniano y hasta griego. Meta dice que el potencial principal de Threads, será su conexión directa con una de sus redes favoritas: Instagram.

Te permitirá vincular tu nueva cuenta de Threads con tu cuenta de Instagram, conservando tu nombre de usuario y también se podrá vincular tu listado de seguidos en Instagram con Threads. El protocolo que usará será el conocido como ActivityPub, que también fue usado en su momento por Mastodon y Bluesky. A diferencia de Twitter, Threads usará una red federada, intercomunicada y de código abierto, lo que te permitirá elegir tu propio algoritmo y servidor.

Threads es el nuevo 'juguete' de Mark Zuckerberg. Especial

¿Cuándo la puedo descargar?

La puedes predescargar en la app store de iOS en Estados Unidos a la voz de "ya" y será este 6 de julio cuando esté disponible para los usuarios en la unión americana. Para que puedas descargarla en otros países, deberemos esperar a la señal de Mark Zuckerberg.