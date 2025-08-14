¿Se cae Twitter? Usuarios reportan fallas en X hoy 14 de agosto

Algunos usuarios de la plataforma de X reportaron fallas en la red social y aseguran que tienen problemas para publicar o para visualizar las publicaciones.

La mañana de este 14 de agosto algunos usuarios reportaron problemas en la plataforma. "X está inactivo actualmente para muchos usuarios“, se lee en una publicación.

Twitter/X is currently down for many users. pic.twitter.com/VwiEE6KfHx — Pop Base (@PopBase) August 14, 2025

Asimismo en la página de Donwdetector, se difundió el reporte de que los usuarios estaban teniendo problemas con su aplicación. “Creo que se cayó Twitter, no me funciona bien” y “No me funciona, no me carga”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Usuarios reaccionan con memes a falla de X

Como ya es una costumbre, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para reaccionar con divertidos memes, algunos señalan que Elon Musk está en frente de la maquinaria pensando cómo arreglar la falla.

Sin embargo, parece que esta falla solo se está reportando con algunos usuarios, pues muchos otros aseguran que para ellos funciona perfectamente X y que pueden navegar y entrar a ver las publicaciones sin ningún problema.