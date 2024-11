Navidad 2024: ¿Cuándo comienzan las posadas y cuál es su significado?

Agudiza tu olfato... ¿Estás listo? Ahora cierra los ojos e imagina que eso que estás oliendo en medio de la noche, con estas temperaturas que cada vez descienden más, al menos en el centro del país, es un ponche calientito, de ese que tiene tejocote, caña, guayaba, tamarindo, canelita, piloncillo, naranja... ¡Qué delicia!

Y se sabe —claro que se sabe— que con el ponche llega entonces la Navidad y el tiempo de compartir, de reflexionar y, por supuesto, de las tradicionales posadas.

Si lo que quieres es el calendario de todas las de este 2024, en La Razón te compartimos cuándo comienzan y, de paso, la letra de las letanías para que la tengas desde hoy a la mano y no te falte si te toca pedir posada.

¿Cuándo comienzan las posadas este 2024?

En total, son nueve las posadas que se realizan durante la temporada navideña. Las posadas comienzan siempre el 16 de diciembre y quedan acomodadas de la siguiente manera para este 2024:

Lunes 16 de diciembre: primera posada.

Martes 17 de diciembre: segunda posada.

Miércoles 18 de diciembre: tercera posada.

Jueves 19 de diciembre: cuarta posada.

Viernes 20 de diciembre: quinta posada.

Sábado 21 de diciembre: sexta posada.

Domingo 22 de diciembre: séptima posada.

Lunes 23 de diciembre: octava posada.

Martes 24 de diciembre: novena posada.

¿Cuál es el significado de las posadas navideñas?

Una de las pocas cosas que se saben es que cada una de esas posadas tiene un significado:

Primera posada: Significa humildad.

Segunda posada: Significa fortaleza.

Tercera posada: Significa desapego.

Cuarta posada: Significa caridad.

Quinta posada: Significa confianza.

Sexta posada: Significa justicia.

Séptima posada: Significa pureza.

Octava posada: Significa alegría.

Novena posada: Significa generosidad.

Letra de la letanía de las posadas

Peregrinos

En el nombre del cielo

os pido posada,

pues no puede andar

mi esposa amada.

Anfitriones

Aquí no es mesón,

sigan adelante.

Yo no puedo abrir,

no sea algún tunante.

Peregrinos

No seas inhumano,

tennos caridad,

que el Dios de los cielos

te los premiará.

Anfitriones

Ya se pueden ir

y no molestar,

porque si me enfado

os voy a apalear.

Peregrinos

Venimos rendidos

desde Nazaret,

yo soy carpintero

de nombre José.

Anfitriones

No me importa el nombre,

déjenme dormir,

pues yo ya les digo

que no hemos de abrir.

Peregrinos

Posada te pide,

amado casero,

por solo una noche

la reina del cielo.

Anfitriones

Pues si es una reina

quien lo solicita,

¿Cómo es que de noche

anda tan solita?

Peregrinos

Mi esposa es María,

es reina del cielo,

y madre va a ser

del Divino Verbo.

Anfitriones

¿Eres tú José?

¿Tu esposa es María?

Entren peregrinos,

no los conocía.

Peregrinos

Dios pague, señores,

vuestra caridad,

y que os colme el cielo

de felicidad.

Todos

¡Dichosa la casa

que abriga este día

a la Virgen pura,

la hermosa María!

(Los anfitriones abren la puerta y dejan entrar a los peregrinos)

¡Entren santos peregrinos,

reciban este rincón,

que aunque es pobre la morada,

os la doy de corazón!

¡Cantemos con alegría

todos al considerar

que Jesús, José y María

nos vienen a visitar!

