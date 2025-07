Hombre asesina a su esposa y se quita la vida tras anunciarlo en redes: ‘se iba a ir conmigo’

Un hombre asesino a su esposa y luego se suicidó tras anunciarlo a través de videos en redes sociales, "necesitaba mucho cariño y ella no tenía tiempo para brindarme un poquito de cariño”.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Benito Juárez, municipio de Zacatecas, al interior del presunto domicilio de la pareja, cuando Oscar asesino a su esposa.

Anterior al acto, había publicado tres videos en su cuenta de Facebook despidiéndose de su familia y amigos, asegurando que ya no podía más con su vida, que no se sentía a gusto y expresando sus intenciones de que su pareja muriera con él.

“Yo me voy a ir al cielo, pero tengo ganas de llevármela conmigo [...] a lo mejor se iba a ir conmigo”, se le escucha decir en reiteradas ocasiones.

Acusó a su esposa de no darle cariño, de no estar a gusto con su vida e incluso de salir con otros hombres, aseguró que recibía bullying por parte de su pareja pero que sabía que nadie le creería, por lo que dijo, que golpearla no era la solución.

“Están muy empoderadas, que las autoridades y que si yo le hablo a la autoridad nunca me van a creer que fui muy bulleado por mucho tiempo, nunca estuvo contenta con su casa, dice que nada más quiere andar en la calle”, dijo. “Si las golpea uno vienen y lo van a meter a la cárcel... Ya no estoy para eso. Yo no quiero estar batallando”.

Expresó que había gastado miles de pesos por su esposa, y que le dolió haberse dado cuenta que no había servido, pues dijo que ella no agradecía nada, y que nada la mantenía conforme.

De igual forma Oscar dijo que prefería que ella se fuera con él y ser enterrados juntos, pero expresó que al final era decisión de la familia.

Culmino los videos asegurando que se encontraba bien y que iba a estar mejor a dónde iba ‘arriba o donde me toque’.

Luego del asesinato la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas tomó parte del caso.

